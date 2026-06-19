رضوی پور: عاشورا نتیجه امتداد انحراف از مسیر ولایت و پیام غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضوی پور شامگاه پنجشنبه در مراسم شب چهارم هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم با بیان اینکه شبهای جمعه و ماه محرم از مهمترین فرصتهای معنوی برای توجه به سیره اهل بیت علیهالسلام است اظهار داشت: جریان تاریخ اسلام بر محور ولایت و امتحان الهی امتها نسبت به پذیرش آن شکل گرفته است.
وی افزود: در منظومه فکری اسلام، ولایت یک موضوع حاشیهای نیست بلکه محور اصلی سنجش ایمان انسانها به شمار میرود و بر همین اساس همه امتها در طول تاریخ با آزمونهای مختلف نسبت به این اصل الهی مواجه شدهاند.
غدیر آغاز آزمون تاریخی امت نسبت به ولایت
این سخنران مذهبی با اشاره به واقعه غدیر خم اظهار داشت: غدیر نخستین نقطه عطف در تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که در آن مسئله ولایت به صورت آشکار و رسمی به امت ابلاغ شد و پیامبر اسلام مأموریت یافت این حقیقت را به جهانیان اعلام کند.
وی افزود: بر اساس نگاه قرآنی و روایی، مسئله ولایت یک امر مقطعی نیست بلکه تکلیفی الهی است که تا روز قیامت استمرار دارد و امت اسلامی در طول تاریخ در معرض آزمون نسبت به آن قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: بیتوجهی به این حقیقت و تغییر مسیر از ولایت به سمت تصمیمات جمعی غیرالهی، زمینهساز شکلگیری انحرافات تاریخی و آغاز اختلافات بنیادین در جهان اسلام شد.
سقیفه و شکلگیری انحراف تاریخی در امت اسلامی
رضوی پور با اشاره به پیامدهای پس از واقعه غدیر اظهار داشت: عدم پایبندی به دستور الهی در مسئله ولایت، زمینهساز شکلگیری جریان سقیفه شد و این واقعه مسیر تاریخ امت اسلامی را دستخوش تغییر کرد.
وی افزود: در نگاه تحلیلی به تاریخ، سقیفه صرفاً یک رخداد سیاسی نبود بلکه آغاز یک انحراف معرفتی در فهم جایگاه ولایت بود که آثار آن در رخدادهای بعدی تاریخ اسلام به ویژه واقعه عاشورا نمایان شد.
رضوی پور بیان کرد: این انحراف تاریخی نشان داد که غفلت از نص الهی میتواند جامعه را از مسیر اصلی هدایت جدا کند و پیامدهای گستردهای در طول تاریخ به همراه داشته باشد.
عاشورا نتیجه امتداد انحراف از مسیر ولایت
این سخنران مذهبی در ادامه با تشریح جایگاه عاشورا اظهار داشت: واقعه کربلا نتیجه طبیعی فاصله گرفتن جامعه اسلامی از پیام غدیر و استمرار انحرافات پس از سقیفه بود.
وی افزود: دشمنان جریان حق در طول زمان از روشهای مختلفی برای مقابله با ولایت استفاده کردند که از جمله آنها میتوان به ایجاد شبهه، تحریف حقیقت و جنگ روانی اشاره کرد.
رضوی پور تأکید کرد: عاشورا نقطهای بود که در آن حقیقت ولایت در برابر تمام ظرفیتهای جبهه باطل قرار گرفت و ایستادگی امام حسین علیهالسلام به عنوان نماد مقاومت در برابر انحراف تاریخی ثبت شد.
جنگ شناختی و استمرار تقابل تاریخی حق و باطل
رضوی پور با اشاره به مفهوم جنگ شناختی اظهار داشت: تقابل میان حق و باطل محدود به گذشته نیست و در عصر حاضر نیز با ابزارهای پیچیدهتر در قالب جنگ رسانهای و فکری ادامه دارد.
وی افزود: دشمن همواره تلاش کرده است با تغییر واقعیتها و ایجاد شبهه در باورهای دینی، مسیر شناخت جامعه را دچار انحراف کند و همین مسئله ضرورت افزایش بصیرت دینی را دوچندان میکند.
رضوی پور بیان کرد: در این میدان، تنها جوامعی موفق خواهند بود که از معرفت دینی عمیق برخوردار باشند و بتوانند حقیقت را از تحریف تشخیص دهند.
انتخابهای فردی و نقش آن در سرنوشت تاریخی امتها
این سخنران مذهبی با اشاره به نمونههایی از تاریخ صدر اسلام اظهار داشت: تصمیمهای فردی در بزنگاههای حساس تاریخی نقش تعیینکننده در سرنوشت امتها داشته است.
وی افزود: برخی افراد با درک صحیح از شرایط تاریخی در مسیر یاری حق قرار گرفتند و برخی دیگر به دلیل تردید، ترس یا تحلیل نادرست، در مسیر انحراف قرار گرفتند و همین انتخابها آثار عمیقی در تاریخ اسلام برجای گذاشت.
رضوی پور تأکید کرد: شناخت صحیح شرایط و اتخاذ تصمیم درست در لحظههای حساس از مهمترین وظایف انسان مؤمن در هر عصر به شمار میرود.
انتظار فرج؛ نقطه نهایی مسیر تاریخی ولایت
رضوی پور در پایان سخنان خود با اشاره به جایگاه انتظار ظهور حضرت حجت علیهالسلام اظهار داشت: مسیر تاریخی اسلام با غدیر آغاز شد، در عاشورا تداوم یافت و در نهایت با ظهور منجی الهی به نقطه کمال خود خواهد رسید.
وی افزود: جامعه منتظر باید با تقویت معرفت دینی، بصیرت اجتماعی و شناخت دقیق از جبهه حق و باطل خود را برای همراهی با جریان ولایت در عصر ظهور آماده کند.
رضوی پور تأکید کرد: تحقق جامعه منتظر تنها با افزایش آگاهی، مقابله با تحریف و پایبندی عملی به آموزههای دینی امکانپذیر خواهد بود.
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