۱۱ طرح کلان راهسازی در استان ایلام تعریف شده است

جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:هماکنون ۱۱ طرح کلان راهسازی در سطح استان تعریف شده که در قالب ۳۱ پروژه عملیاتی به طول مجموع ۲۳۷ کیلومتر با جدیت در حال اجراست.
رفیعی با اشاره به موفقیتهای مالی در این حوزه گفت: در سال گذشته با مدیریت منابع، شاهد جذب دو هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بودیم که این رقم فراتر از ۱۱۰ درصد تعهدات پیشبینیشده است.
وی افزود: برای سال جاری نیز تخصیص سه هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای تداوم این پروژهها لحاظ شده که با راهکارهای اتخاذ شده در سفر ریاست محترم جمهوری، فرآیند تأمین نقدینگی این طرحها تسهیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به آمار پیشرفت فیزیکی پروژهها پرداخت و خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۸ کیلومتر از مجموع مسیرهای در دست احداث به بهرهبرداری رسیده و مابقی پروژهها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال تکمیل هستند.
رفیعی با برجسته کردن اهمیت تقاطع غیرهمسطح سهراهی صالحآباد به عنوان یکی از نقاط حساس و حادثهخیز استان، تصریح کرد: به دلیل تلاقی مسیر ایلام-مهران با دسترسی امامزاده علیصالح(ع) و حجم بالای تردد، تکمیل این تقاطع از اولویتهای اصلی بوده است.
وی افزود: این پروژه که پیش از سفرهای استانی دولت در ایستگاه ۵۰ درصد متوقف مانده بود، در دولت چهاردهم با تزریق انرژی و اعتبارات تازه، روند بسیار سریعی به خود گرفت و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در پایان با اشاره به نقش حیاتی پل دو دهانه ۲۵ متری در این تقاطع برای تسهیل تردد زائران و ارتقای ایمنی جادهای، تأکید کرد: عملیات اجرایی به مراحل نهایی نزدیک شده و با تخصیص نهایی اعتبار برای تسویه مطالبات پیمانکاران، این طرح مهم و استراتژیک در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
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