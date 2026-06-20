به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود. تیم ملی والیبال ایران پس از سفری طولانی و خسته کننده، هفته گذشته از برزیلیا وارد بلگراد شد تا اردوی آماده‌سازی شش روزه خود را در پایتخت صربستان برگزار کند.

روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران درباره شرایط تیم ملی والیبال در بلگراد گفت: یک بار دیگر فصل قبل را شروع کردیم. بازیکنان خیلی زیادی عوض شدند. بزرگترین تغییر باید در طرز فکر خود ما باشد. پس باید بتوانیم بعضی از اشتباهات را بپذیریم و یک سری از آنها را هم رها کنیم. برای من مثل همیشه مهم است که تیم را آماده کنم.

وی گفت: همانطور که مدت‌ها پیش گفتم من هیچ وقت به گونه‌ای حرف نمی‌زنم که به نتیجه نهایی فکر کنم. نتیجه نهایی برای من همان هدفی است که قصد داریم به آن برسیم. آن هم حضور در المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ است، از نظر من نتیجه نهایی همین است. پس هر لحظه باید به سمت بهتر شدن حرکت کنیم. اگر بتوانیم برای لحظه‌ای بهتر باشیم به نتیجه خواهیم رسید.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران با دفاع از عملکرد پاسور تیمش گفت: آمار نشان می‌دهد ما در ساید اوت جزو ۶ تا ۷ تیم برتر لیگ ملت‌ها هستیم و این موضوع بیانگر کیفیت بالای پاسور ماست. از نظر من عرشیا در حال حاضر یکی از بهترین پاسورهای این رقابت‌هاست. با این حال، مسائل تیم فقط به عملکرد بازیکنان وسط یا پاسور مربوط نمی‌شود و برای پیشرفت باید کل تیم بهتر عمل کند.

پیاتزا عنوان کرد: من اولین بازی فصل قبل را به خاطر دارم وقتی که اولین بازی را مقابل آمریکا سه بر دو واگذار کردیم و بعد از آن بازی دوم را سه بر صفر به برزیل باختیم. پس از آن مقابل اسلوونی هم دوباره سه بر ۲ بازی را واگذار کردیم و در نهایت توانستیم در آخرین بازی مقابل اوکراین سه بر ۲ پیروز میدان شویم. این فصل اما کمی متفاوت بود در بازی با برزیل کاملا ناامید شدم چون حس من این بود که می‌توانستیم به راحتی آنها را شکست دهیم و آنها هم حسابی از این موضوع ترسیده بودند. ست اول را واگذار کردیم، ست چهارم را ۲۱ بر ۱۷ جلو بودیم.

وی گفت: پس پیام من برای هواداران این است که به حمایت آنها نیاز داریم. ما حمایت آنها را حس می کنیم و تلاش می‌کنیم که بهترین باشیم. می‌دانم که تلاش کردن کافی نیست باید کار خاصی انجام بدهیم. اما من به این بچه‌ها ایمان دارم.