به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از یک ماه باقی مانده به آغاز رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو چین، برنامه دیدارهای گروهی این مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان و بر اساس قرعه کشی انجام شده مشخص شد.

بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه D با بوسنی، لهستان و ژاپن همگروه شده است. تیم ملی زنان ایران هم در گروه A در کنار چین، کنیا و روآندا قرار گرفته است.

️گروه‌بندی این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

بخش مردان

گروه اول: چین، آلمان، کانادا، تایلند

گروه دوم: مصر، آمریکا، اوکراین، روآندا

گروه سوم: برزیل، قزاقستان، کرواسی، عراق

گروه چهارم: ایران، بوسنی، لهستان، ژاپن

بخش زنان

گروه اول: چین، روآندا، ایران، کنیا

گروه دوم: آمریکا، آلمان، اوکراین، هلند

گروه سوم: کانادا، اسلوونی، ژاپن، مجارستان

گروه چهارم: برزیل، فرانسه، ایتالیا، تایلند

همچنین طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی مردان نخستین دیدار خود را برابر لهستان برگزار می کند و تیم ملی زنان هم در اولین بازی به مصاف روآندا می رود.

برنامه دیدارهای تیم های ملی والیبال نشسته مردان و زنان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است: (ساعت ها به وقت ایران است)

بخش مردان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - لهستان (ساعت ۹ صبح)



شنبه ۲۰ تیر ماه

* ایران _ بوسنی (ساعت ۱۴:۳۰)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران _ ژاپن (ساعت ۵ صبح)

بخش زنان

جمعه ۱۹ تیر

* ایران - روآندا (ساعت ۴:۳۰ صبح)



شنبه ۲۰ تیر

* ایران - کنیا (ساعت ۹ صبح)



یکشنبه ۲۱ تیر

* ایران -چین (ساعت ۱۲:۳۰)

رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر ماه به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار می‌شود.

فینالیست های این دوره مسابقات در هر دو بخش مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک لس آنجلس می شوند.