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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

تور والیبال ساحلی یون یانگ؛

پیروزی ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران برابر هنگ‌کنگ و جزایر ماریانا

پیروزی ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران برابر هنگ‌کنگ و جزایر ماریانا

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی تور آسیایی یون یانگ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی تور آزاد آسیایی یون یانگ از امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد) با حضور ۲۴ تیم آغاز شد و تا یکم تیرماه در شهر چونگ‌کینگ پیگیری می‌شود.

تیم اول ایران متشکل از ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی که در نخستین بازی خود در گروه پنجم موفق به شکست دو بر صفر ژاپن، شده بود، در دومین دیدار نیز هنگ کنگ را از پیش رو برداشت. ملی پوشان ایران در دو ست متوالی با امتیازهای ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند و صدرنشین شدند.

تیم ملی دوم ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پور عسگری هم در دومین مسابقه به مصاف جزایر ماریانا شمالی رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد. عسگری و آقاجانی که در نخستین مسابقه خود مغلوب استرالیا شده بود، با امتیازهای ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۷ فاتح دیدار دوم شد و در صدر جدول قرار گرفت.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند و حسن بازدرهوا داور اعزامی ایران در تور آزاد آسیایی یون یانگ است.

ملی پوشان ایران بعد از این رقابت‌ها در تور والیبال ساحلی فوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو شرکت می‌کنند که از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6864211

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