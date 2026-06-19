به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، گفت: عاشورا نماد برجسته و عالی‌ترین جلوه تعالیم آسمانی قرآن و مدرسه پیامبر اعظم است.

وی ادامه داد: حوزه صبر یکی از حوزه‌های برجسته در مدرسه عاشورا است که روح دین و حقیقت معارف الهی را نمایان می‌کند و در هر کلام وحیانی که واژه صبر به کار رفته، پیوست حق وجود دارد.

صبر در کربلا و پیوند آن با حقیقت دین

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در کربلا صبر موج می‌زد، گفت: صبر در اطاعت از خداوند از نمونه‌های روشن آن در واقعه کربلاست.

وی افزود: امروز عاشورا در یمن، لبنان، غزه، فلسطین، تهران و ایران و عراق حضور دارد؛ مادران و پدران در غزه مظلوم و مقاوم کنار پیکر شهدا می‌گویند فرزندان ما از امام حسن(ع) و امام حسین(ع) کمتر نیستند و فرماندهان حماس نیز بارها اعلام کرده‌اند راه ما راه عاشورا و کربلاست.

مدرسه امام حسین(ع)؛ صبر در کنار حق و شکل‌گیری قدرت

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: مدرسه امام حسین(ع) مدرسه شناخت حق و صبر در کنار حق است که قیام را شکل داده و قدرت را برای محور مقاومت ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم صبر، صبر جمعی است، افزود: صبر جمعی دو مصداق داخلی و خارجی دارد؛ صبر داخلی یعنی مردم با هم در مسیر ایمان و مقاومت همراه باشند و حتی شب‌ها خیابان را به عبادتگاه تبدیل کنند.

پیوند صبر فردی و جمعی در مسیر قدرت

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ادامه داد: صبر فردی باید با صبر دیگران پیوند بخورد، زیرا قدرت ثمره صبر جمعی ایران، فلسطین، غزه، بیروت، یمن و عراق در کنار هم است.

وی افزود: قدرت ثمره صبر خیابان، میدان و دیپلماسی در کنار هم است؛ با هم صبر کنید که این معنای واقعی صبر جمعی است و رزمندگان ما نیز با همین صبر به پیروزی رسیدند.

صبر جمعی و شکست دشمنان

خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر جمعی خارجی یعنی ایستادگی در برابر دشمن؛ قرآن می‌فرماید نباید صبر شما کمتر از دشمنان باشد. این صبر ملت ایران بود که آمریکا را شکست داد و در این میدان، صبر ملت ایران بر صبر همه دشمنان سبقت گرفت و پیروزی را رقم زد.

وی در خطبه سیاسی نماز جمعه تهران، اظهار کرد: هفتم تیرماه، یادآور خونبارترین حادثه و شهادت بهترین فرزندان و بازوان قدرتمند اسلام و انقلاب اسلامی است؛ یاد یاران امام و در رأس آنان ریاست قوه قضاییه، عالم، فقیه و سیاستمدار شجاع و هوشمند، آیت‌الله دکتر بهشتی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و ۷۲ چهره آراسته به مقام شهادت را گرامی می‌داریم. از خدای متعال برای آنان و برای دولت شهید رجایی و شهید حجت‌الاسلام آیت‌الله باهنر، که مردانی بودند که در این مسیر به مقام شهادت رسیدند، علو درجات مسئلت داریم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بیان کرد: همچنین برای شهید دیگر قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که افتخار آراستگی به مقام شهادت را خدای متعال به او و همراهان و یارانش عنایت کرد، از خداوند متعال علو درجات مسئلت داریم.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: هفته قوه قضاییه را گرامی می‌داریم و برای برادر ارجمندم حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای و همکاران محترم وی و همچنین حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه، از خداوند آرزوی توفیق و سعادت داریم. این مردان با فهم درست از مسائل قوه قضاییه و تجربه طولانی و عمیق، اراده کرده‌اند این کار سخت و دشوار را سامان دهند؛ امیدواریم در مسیر سامان این نهاد که اصلاح آن به معنای اصلاح کشور است، مورد عنایات خاص خدای متعال قرار گیرند.

وی در ادامه، گفت: حیات انسان امروز درگیر جنگ، خشونت و استفاده نامشروع از قدرت است؛ مسئله‌ای که با توسعه فناوری‌های نوین به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های جهان معاصر تبدیل شده است. عقل و علم که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار قدرت و کنترل خشونت و جنگ داشته باشند، متأسفانه به دلیل فاصله گرفتن از معنویت، اخلاق و آموزه‌های وحیانی، گاه خود به ابزاری برای گسترش جنگ و خشونت تبدیل شده‌اند. در جهانی زندگی می‌کنیم که از صلح سخن می‌گوید، اما بر مدار جنگ حرکت می‌کند.

تناقض ادعای غرب با واقعیت جنگ‌ها در عراق و افغانستان

خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به سخنان جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۰ میلادی و طرح «نظم نوین جهانی»، گفت: وی از شکل‌گیری نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی سخن گفت و ادعا کرد جهانی مبتنی بر قانون، رفاه و احترام قدرت‌ها به ملت‌ها در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: اما در عمل، همان ساختار قدرت در دو جنگ گسترده علیه ملت‌های عراق و افغانستان، صدها هزار انسان را به شهادت رساند و با هزینه‌ای حدود ۵ تریلیون دلار، واقعیتی متفاوت از آن نظم ادعایی را آشکار کرد. امروز نیز شبیخون این نظام سلطه به انسانیت، عدالت و ارزش‌های انسانی در غزه، بیروت، فلسطین و ایران اسلامی قابل مشاهده است.

رسالت انبیا و هدف تمدن اسلامی

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: انبیای الهی برای هدایت بشر به سوی صلح، امنیت و عدالت مبعوث شدند و تمدن اسلامی نیز تمدنی توحیدی و وحیانی برای تربیت جامعه‌ای عدالت‌محور است.

دو راهبرد اسلام برای تحقق عدالت و تربیت انسان

وی ادامه داد: اسلام برای تحقق این هدف دو راهبرد اساسی دارد؛ نخست «یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَه» یعنی تربیت انسان‌ها. این رسالت همه ماست که شامل شناخت معروف و منکر، پیوند با معروف و فاصله گرفتن از منکر و دعوت به معروف می‌شود. البته زبان ما باید زبان اصلاح باشد و دعوت به معروف محور عمل اجتماعی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: این مسیر مهم است اما کافی نیست؛ زیرا قدرت در صورت نبود تربیت اخلاقی، زمینه طغیان را فراهم می‌کند و انسانِ گرفتار طغیان به حقوق دیگران تجاوز می‌کند. ریشه بسیاری از این انحرافات در قدرت، علم، ثروت و دانش است اگر با تربیت الهی همراه نشود.

ساختار نظام اسلامی و جایگاه فقاهت و رهبری

وی افزود: قرآن کریم بر شکل‌گیری نظامی مبتنی بر شایسته‌سالاری و حضور انسان‌های عادل و فقیه تأکید دارد؛ در عصر غیبت نیز فقیه عادل و وارسته دارای صلاحیت رهبری است که در قانون اساسی نیز با سازوکار خبرگان ملت تعیین می‌شود.

ضرورت قدرت در نظام اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم

خطیب نماز جمعه تهران گفت: نظام اسلامی باید قدرت داشته باشد؛ «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» زیرا قدرت، ابزار ایستادگی در برابر ستمگران است.

راهبرد امام شهید و شکل‌گیری قدرت در محور مقاومت

وی ادامه داد: راهبرد امام شهید نیز خلق قدرت برای ملت ایران و محور مقاومت بود تا در برابر آمریکا ایستادگی شود و اجازه داده نشود زیاده‌خواهان جهان منافع ملت‌ها را مصادره کنند. این قدرت در ایران شکل گرفت و ثمره آن ایستادگی در برابر جبهه استکبار جهانی و تحقق پیروزی در سال‌های اخیر بوده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار کرد: دو قدرت اتمی جهان با اراده‌ای قطعی و با هدف دستیابی به ثروت و قدرت، تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه و تبدیل تل‌آویو به هژمونی نظامی غرب آسیا، درصدد براندازی نظام سیاسی ایران برآمدند. کلیدواژه آنان «نظام سیاسی ایران اسلامی» بود؛ تصور می‌کردند اگر این مانع برداشته شود، همه درها به روی آنان گشوده خواهد شد.

ناکامی دشمن در تضعیف قدرت ایران

وی افزود: آنان اراده کرده بودند قدرت دفاعی و نظامی ایران را نابود کنند، جنگ مسلحانه به راه بیندازند، اقتصاد ایران را فروبپاشند، نقشه ایران را تغییر دهند، تمدن ایران را محو و کشور را به عصر حجر برگردانند و هم‌پیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند اما هیچ‌ کدام را نتوانستند. آنان می‌خواستند، اما نتوانستند.

نقش قدرت نظامی و مقاومت در شکست اهداف دشمن

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها، رهگیری غرورآفرین پدافندها، قدرت فزاینده محور مقاومت، پیوند مستحکم ملت و دولت، فرماندهی همراه با اقتدار، هدایت همراه با درایت رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل نیروهای مسلح، استقامت ملی و دفاع میهنی درخشان و ماندگار ایرانیان، اجازه تحقق اهداف دشمن را نداد. برای نخستین بار، جنگ با دو قدرت اتمی بر عزت و اقتدار ملت ایران افزود و ایران را در جایگاهی برتر از گذشته نشاند.

ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای عبور از چالش‌ها

وی گفت: اگر می‌خواهیم بر شکوه و اقتدار ایران، محور مقاومت و امت اسلامی افزوده شود، ایران با قدرت از چالش‌ها، تنگناهای اقتصادی و تورم عبور کند و شاهد جایگاه برتر و فاخر و تثبیت‌شده ایران در ساختار قدرت جهانی باشیم، باید در این روزهای سرنوشت‌ساز با بهترین راهبری ممکن و بسیج همه ظرفیت‌ها در عالی‌ترین سطح، از وحدت ملی و انسجام نخبگان سیاسی و همه ظرفیت‌های کشور برای تقویت مؤلفه‌های قدرت به‌ویژه در گفتگوهای سخت پیش‌رو استفاده کنیم.

قدردانی از مسئولان و تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا

امام جمعه موقت تهران با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب اظهار کرد: از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه که مسئولانه بیانات رهبر معظم انقلاب را به‌عنوان نقشه راه خود تعریف کردند و بر التزام عملی به این اصول پای فشردند، تشکر می‌کنیم و انتظار داریم در مقام عمل باشند.

ضرورت پایبندی به منافع ملت و محور مقاومت

وی افزود: یکی از محورهای مورد تأکید این است که هیئت حاکمه آمریکا به هیچ وجه مورد اعتماد نیست؛ این تجربه پیش‌روی ملت ایران، ملت‌های جهان و مسئولان ارشد کشور است و همگان به آن اذعان دارند و باید مراقب بود. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب دغدغه دارند که شروط تعریف شده با بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌های حاکمان آمریکا عملیاتی نشود.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: ملت و رهبر معظم انقلاب مطالبه قطعی دارند و باید بر منافع ملت ایران و اقتدار محور مقاومت پافشاری کرد.

پیام رهبری و تأکید بر عقلانیت نظام در تصمیم‌گیری‌ها

وی خاطرنشان کرد: پیام اخیر رهبر انقلاب نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی بر اساس خرد جمعی و احترام به اجماع نخبگانی بنیان نهاده شده است؛ ایشان تصریح می‌کنند با وجود نظرات قبلی، به دلیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور و تعهد به اجرای آن، اجازه مذاکره صادر شده است و این پیام روشنی برای جهان دارد.

تحلیل پیام رهبری و وضعیت استیصال آمریکا

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در پیام رهبر انقلاب تصریح شده آمریکا در نقطه استیصال و شکست قرار داشت و برای رسیدن به تفاهم با ایران از همه ابزارهای خود استفاده کرد؛ این نتیجه قدرت، استقامت ملت و ایستادگی نیروهای مسلح و محور مقاومت است.

نقش مردم در خلق قدرت ملی و منطقه‌ای

ابوترابی‌فرد یادآور شد: رئیس‌جمهور آمریکا در ۱۲ فروردین گفت ما اکنون کاملاً از خاورمیانه مستقل هستیم، اما روز گذشته نیز اذعان کرد ذخایر نفتی در حال اتمام است و در آینده با بحران مواجه خواهند شد؛ این سخنان نشانه‌ای از استیصال است.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: شما ملت بزرگ ایران بودید که با ایمان، عقلانیت و پیوند با رهبری معظم و همچنین پیوند میان میدان، خیابان و دیپلماسی این قدرت را خلق کردید.