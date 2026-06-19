https://mehrnews.com/x3cn5j ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶ کد مطلب 6864620 استانها فارس استانها فارس ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶ مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم شاهچراغ(ع) شیراز- در این ویدئو گوشه ای از مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را مشاهده کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6864620 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه استان فارس اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر گلستان برگزار شد گرگان میزبان همایش شیرخوارگان حسینی شد همایش شیرخوارگان حسینی؛ صدای مظلومیت کودکان جبهه مقاومت مراسم «شیرخوارگان حسینی» در حرم شاهچراغ (ع) برچسبها شیرخوارگان حسینی شیرخوارگاه شاهچراغ (ع)
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