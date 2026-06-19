محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا بهویژه در ساعات صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهد شد.
وی افزود: طی روز یکشنبه ضمن کاسته شدن از شدت این پدیده، سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان همچنان تحت تأثیر افزایش رطوبت و شرجی قرار خواهند داشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سهشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.
سبزهزاری تصریح کرد: روند افزایش دما تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و بر این اساس طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بهجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
وی بیان کرد: در شبانهروز گذشته اهواز با ۴۷.۲ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین در شبانهروز گذشته دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۷.۲ و کمینه ۲۷.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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