محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا به‌ویژه در ساعات صبحگاه و شامگاه، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی استان خواهد شد.

وی افزود: طی روز یکشنبه ضمن کاسته شدن از شدت این پدیده، سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان همچنان تحت تأثیر افزایش رطوبت و شرجی قرار خواهند داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

سبزه‌زاری تصریح کرد: روند افزایش دما تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و بر این اساس طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز با ۴۷.۲ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین در شبانه‌روز گذشته دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۷.۲ و کمینه ۲۷.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.