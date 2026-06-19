به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در اطلاعیه‌ای روز جمعه به‌منظور مدیریت منابع محدود آبی در سال جاری و با هدف تأمین نیاز باغات و مزارع تا پایان شهریورماه، اعلام کرد: توزیع آب کشاورزی در شرق و غرب حوضه زاینده‌رود طبق طرح نوبت‌بندی مصوب و با نظارت کارگروه سازگاری با کم‌آبی ادامه می‌یابد و هرگونه برداشت از رودخانه در ایام غیرنوبت ممنوع اعلام شد.

در ادامه آمده است: با بارش‌های سال آبی جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های ابلاغی وزارت نیرو، مرحله دوم توزیع آب کشاورزی که از یازدهم خردادماه برای بهره‌برداران شرق و غرب حوضه زاینده‌رود آغاز شده بود، با هدف مدیریت بهینه منابع تا پایان فصل برداشت ادامه می‌یابد.

این شرکت در اطلاعیه خود افزوه است: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسات مشترک با نمایندگان اصناف کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی، طرح نوبت‌بندی آب و قطع جریان در فواصل بین دوره‌های توزیع، با هدف حفظ ذخایر سد برای به ثمر رسیدن محصولات تابستانه به مرحله اجرا درآمده است.

در ادامه آمده است: پیرو جلسه سازگاری با کم آبی عصر دیروز با حضور دکتر جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مقرر شد برای حفظ پایداری رودخانه و مسائل زیست‌محیطی، در زمان‌هایی که توزیع آب کشاورزی صورت نمی‌گیرد، جریان پایه رودخانه برقرار بماند. در این راستا، کلیه بهره‌برداران در مسیر زاینده‌رود، به‌ویژه در حدفاصل «سد چم‌آسمان تا بند آبشار»، ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و هرگونه برداشت آب در ایام خارج از نوبت‌بندی به هر نحو، ممنوع است.

در پایان تأکید شده است: کلیه تصمیمات مربوط به افزایش یا کاهش خروجی سد زاینده‌رود، صرفاً مبتنی بر مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی بوده و شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان مجری، تابع این تصمیمات جمعی است.