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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

رئیس رژیم صهیونیستی: صبح بسیار سخت و دردناکی داشتیم

رئیس رژیم صهیونیستی: صبح بسیار سخت و دردناکی داشتیم

رئیس رژیم صهیونیستی در واکنش به هلاکت ۴ نظامی صهیونیست و زخمی‌ شدن دست ‌کم ۱۷ نظامی دیگر در جنوب لبنان گفت: صبح بسیار سخت و دردناکی داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی، در واکنش به هلاکت ۴ نظامی صهیونیست و زخمی‌ شدن دست ‌کم ۱۷ نظامی دیگر در جنوب لبنان گفت: صبحی بسیار سخت و دردناک بود.

رئیس رژیم صهیونیستی در این خصوص ادامه داد: با اندوهی عمیق از خواب بیدار شدیم و خبر کشته‌ شدن ۴ تن از فرزندانمان در نبردهای لبنان را شنیدیم.

این در حالیست که رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر اذعان کردند: ۴ نظامی، از جمله یک فرمانده گردان، دیشب در لبنان کشته شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت سرهنگ دوم «دور گدالیا بن سیمحون» (Dor Gedalia Ben Simhon)، ۳۲ ساله، در جنوب لبنان خبر داد.

الجزیره نیز در این خصوص گزارش داد: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی خبر دادند که دیشب یک حادثه امنیتی جدی در نزدیکی کفر تبنیت در جنوب لبنان رخ داد. یک افسر ارشد لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل نیز در جریان درگیری‌های دیشب در جنوب لبنان زخمی شد.

تحقیقات برای تعیین هویت شیء مشکوکی که تانک اسراییلی را هدف قرار داد (اینکه آیا پهپاد بوده یا موشک هدایت‌شونده)، در حال انجام است.

بر اساس گزارش‌ها، یک جسم مشکوک، تانکی وابسته به گردان ۵۲ از تیپ نخبه «گیواتی» را هدف قرار داد و فرمانده آن را به هلاکت رساند.

کد مطلب 6864743

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