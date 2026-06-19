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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان و نوزادان دلگان برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان و نوزادان دلگان برگزار شد

دلگان - بانوان دلگانی با حضور خود در مراسم شیرخوارگان حسینی همنوای با اهل بیت امام حسین(ع) عزاداری کردند.

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کد مطلب 6864747

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