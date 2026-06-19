https://mehrnews.com/x3cn7T ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶ کد مطلب 6864747 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶ مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان و نوزادان دلگان برگزار شد دلگان - بانوان دلگانی با حضور خود در مراسم شیرخوارگان حسینی همنوای با اهل بیت امام حسین(ع) عزاداری کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6864747 کپی شد مطالب مرتبط ترور ناجوانمردانه در شهرستان خاش؛ یک نفر به شهادت رسید محرم؛ دانشگاه آزادگی و استقامت در دیار وحدت اسلامی مهار روانآبها در کنارک با احداث بندهای خاکی برچسبها شهرستان دلگان شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر
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