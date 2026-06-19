https://mehrnews.com/x3cnkP ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6865233 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ ۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان دلگان- مردم شهر دلگان در صد و دهمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در سنگر خیابان حضور دارند و اجتماع برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6865233 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان و نوزادان دلگان برگزار شد عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع) قیام عاشورا برای اصلاح جامعه و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود طنین نوای یاحسین در روستای حسین آباد دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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