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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان

۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان

دلگان- مردم شهر دلگان در صد و دهمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در سنگر خیابان حضور دارند و اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6865233

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