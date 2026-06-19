https://mehrnews.com/x3cnkV ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6865238 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷ عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع) دلگان- مردم چاه کیچی شهرستان دلگان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6865238 کپی شد مطالب مرتبط ۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم قیام عاشورا برای اصلاح جامعه و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان و نوزادان دلگان برگزار شد برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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