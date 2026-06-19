  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۷

عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع)

عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع)

دلگان- مردم چاه کیچی شهرستان دلگان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6865238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها