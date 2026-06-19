به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، مهم‌ترین اهداف نهضت سیدالشهدا(ع) را تبیین کرد و اظهار داشت: امام حسین(ع) در وصیت‌نامه تاریخی خود به محمد بن حنفیه هدف قیام خویش را اصلاح امت پیامبر اسلام(ص)، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حرکت بر مدار سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) معرفی کرده‌اند.



وی افزود: پیام نهضت عاشورا محدود به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه برای همه دوران‌ها درس‌آموز است و جامعه اسلامی باید همواره اهداف این قیام الهی را در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار دهد.



امام جمعه قم با اشاره به جایگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) گفت: در زیارت آن حضرت سلسله اطاعت و تبعیت از خداوند متعال تا رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) مورد تأکید قرار گرفته است و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه والای عبودیت و تسلیم در برابر فرمان الهی است.



وی ادامه داد: از آموزه‌های مکتب عاشورا می‌توان دریافت که عبد صالح کسی است که در تمامی عرصه‌ها مطیع خداوند و حجت‌های الهی باشد و این اصل در دوران غیبت نیز در قالب تبعیت از ولی فقیه جامع‌الشرایط تداوم پیدا می‌کند.



معروف و منکر به مسائل فردی محدود نمی‌شود



سعیدی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد گسترده‌ای است، تصریح کرد: این دو فریضه الهی تنها به رفتارهای فردی محدود نیستند بلکه همه حوزه‌های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرند.



وی گفت: شناخت مصادیق معروف و منکر در هر عصر نیازمند مرجع تشخیص است و همان‌گونه که در عصر حضور این مسئولیت بر عهده امام معصوم(ع) قرار دارد، در عصر غیبت نیز ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارد.



تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: اگر امر به معروف و نهی از منکر از مسیر صحیح خود خارج شود یا با انگیزه‌های شخصی و جناحی دنبال شود، جامعه با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد از این رو هدایت‌های رهبری برای صیانت از این فریضه الهی ضروری است.



وی خاطرنشان کرد: بررسی حوادث کربلا نشان می‌دهد که یاران و خاندان امام حسین(ع) در دشوارترین شرایط با اطاعت کامل از امام زمان خویش در مسیر حق استقامت کردند و همین تبعیت محض موجب شد مورد ستایش سیدالشهدا(ع) قرار گیرند.



ملت ایران به عهد خود با رهبر انقلاب پایبند است



سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا اظهار کرد: ملت ایران مخاطب اصلی این پیام بودند و رهبر معظم انقلاب در این پیام بر تعهد مسئولان نسبت به صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت تأکید کردند.



وی افزود: رهبر انقلاب تصریح فرمودند که در صورت زیاده‌خواهی طرف آمریکایی، مسئولان کشور زیر بار خواسته‌های غیرقانونی نخواهند رفت و این موضوع مبنای قضاوت و انتظار ملت ایران خواهد بود.



امام جمعه قم ادامه داد: مردم ایران با وجود تجربه‌های گذشته و بدعهدی‌های مکرر آمریکا در عمل به تعهدات خود، به احترام نظر و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان بر حفظ وحدت و رعایت حدود تأکید دارند و امیدوارند طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد.



وی گفت: ملت ایران با الهام از سیره حضرت ابوالفضل العباس(ع) خود را موظف به تبعیت از رهبری می‌داند و در همه عرصه‌ها گوش به فرمان ولی امر مسلمین خواهد بود.



یاد حضرت علی‌اصغر(ع) نماد مظلومیت جبهه حق است



سعیدی با اشاره به برگزاری مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی اظهار کرد: امسال این مراسم در حالی برگزار می‌شود که ملت ایران داغدار شهادت جمعی از فرماندهان، مردم بی‌گناه و کودکان مظلوم، رهبر شهید و خانواده ایشان است و به همین دلیل حال و هوایی متفاوت دارد.



وی افزود: حضرت علی‌اصغر(ع) مظلوم‌ترین سرباز کربلا و باب‌الحوائج درگاه الهی است و توسل به آن حضرت می‌تواند گره‌گشای مشکلات فردی و اجتماعی جامعه اسلامی باشد.



امام جمعه قم با اشاره به واپسین لحظات روز عاشورا گفت: هنگامی که یاران امام حسین(ع) به شهادت رسیده بودند و کاروان حق در سخت‌ترین شرایط قرار داشت، سیدالشهدا(ع) با ندای استغاثه خود آخرین حجت را بر مردم زمانه تمام کردند.

وی ادامه داد: در آن لحظات جانسوز که صدای استمداد امام حسین(ع) در خیمه‌ها طنین‌انداز شد، گریه و اندوه اهل حرم برخاست و در میان آن فضای غمبار، حضرت علی‌اصغر(ع) نیز از شدت تشنگی بی‌تابی می‌کرد و صحنه‌ای رقم خورد که برای همیشه در تاریخ به عنوان اوج مظلومیت جبهه حق ثبت شد.