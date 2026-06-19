وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز و فردا وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود، روز یکشنبه در برخی ساعات سرعت وزش باد روی دریا افزایش می‌یابد و دریا در برخی ساعات بویژه در مناطق جنوبی تا حدودی متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: پدیده‌های غالب طی پنج روز آینده افزایش شرجی و رطوبت هوا، غبار محلی، در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی و گاهی وزش باد خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی از فردا گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.