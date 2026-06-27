حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز (شنبه) و فردا، غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه رقیق از پدیده های غالب بر روی دریا و سطح استان خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه و طی روز سه شنبه با افزایش سرعت وزش باد شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات متلاطم خواهد شد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، در برخی مناطق مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی و از فردا بتدریج شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.