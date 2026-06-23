افزایش رطوبت و شرجی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی طی امروز (سه شنبه) و فردا غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه بهدلیل افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، خلیج فارس (بویژه در مناطق جنوبی استان) در بعضی ساعات مواج پیشبینی میشود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط احتمال مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.
وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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