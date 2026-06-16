رئیس کل دادگستری کردستان:رأی قاضی و لایحه وکیل باید مستدل و مستند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی عصر سه‌شنبه در مراسم تحلیف ۱۰۹ کارآموز وکالت که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: اجرای عدالت و احقاق حق، محور اصلی سوگند قاضی و وکیل در نظام قضایی است.

وی با اشاره به نقش امنیت قضایی در توسعه کشور افزود: احساس امنیت حقوقی از شاخص‌های مهم پیشرفت جوامع است و تحقق آن در گرو عملکرد مطلوب دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط است.

قاضی و وکیل؛ پناهگاه مردم در احقاق حق

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: در صورت بروز تضییع حق یا وقوع ظلم، مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی و نهاد وکالت به عنوان پناهگاه حقوقی از حقوق آنان دفاع خواهند کرد.

وی تصریح کرد: کارگزاران این دو نهاد باید دارای چهار ویژگی ایمان، عدالت، علم و اخلاق باشند تا امکان تحقق عدالت واقعی در جامعه فراهم شود.

ضرورت سرعت و دقت در فرآیند دادرسی

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر لزوم ارتقای دانش حقوقی قضات و وکلا گفت: رأی قاضی باید همزمان دارای سرعت و دقت باشد و این موضوع مطالبه جدی مردم و اصحاب دعواست؛ همان‌گونه که لایحه دفاعی وکیل نیز باید مستند و دقیق تنظیم شود.

وی افزود: قاضی و وکیل در مسیر اجرای عدالت در کنار یکدیگر قرار دارند و نقش مکمل دارند؛ از این رو تسهیل روند رسیدگی و پرهیز از اطاله دادرسی یک ضرورت جدی است.

تأکید بر همکاری در مسیر عدالت قضایی

رئیس کل دادگستری کردستان در پایان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام شود و وکلا نیز باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر داشته باشند تا تحقق عدالت به بهترین شکل ممکن محقق شود.

این مراسم با حضور مسئولان قضایی استان، اعضای هیأت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه و جمعی از وکلا برگزار شد.