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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در شبستر

انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در شبستر

شبستر- رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر از صرفه‌جویی سالانه ۱۲ هزار مترمکعب آب با انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در اراضی روستای گروس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عباس‌پور ظهر جمعه اظهار کرد: این عملیات در چارچوب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با حضور اکیپ گشت و کنترل اداره منابع آب شهرستان و همکاری عوامل کلانتری انجام شد و طی آن ۷ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شد.

وی افزود: با اجرای این عملیات، سالانه از برداشت غیرمجاز حدود ۱۲ هزار مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد که گامی مؤثر در صیانت از منابع آب و مدیریت پایدار آبخوان‌های منطقه به شمار می‌رود.

عباس‌پور در پایان با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی، بر استمرار برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی با اجرای مستمر اقدامات نظارتی و همراهی دستگاه‌های مسئول با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6864825

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