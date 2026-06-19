انسداد ۷ حلقه چاه غیرمجاز در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عباس‌پور ظهر جمعه اظهار کرد: این عملیات در چارچوب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با حضور اکیپ گشت و کنترل اداره منابع آب شهرستان و همکاری عوامل کلانتری انجام شد و طی آن ۷ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شد.

وی افزود: با اجرای این عملیات، سالانه از برداشت غیرمجاز حدود ۱۲ هزار مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد که گامی مؤثر در صیانت از منابع آب و مدیریت پایدار آبخوان‌های منطقه به شمار می‌رود.

عباس‌پور در پایان با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی، بر استمرار برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی با اجرای مستمر اقدامات نظارتی و همراهی دستگاه‌های مسئول با جدیت ادامه خواهد داشت.