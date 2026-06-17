به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوروزی ظهر چهارشنبه در نشست عملیاتی بررسی برنامه‌های اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در شهرستان ملکان روند اجرای اقدامات حفاظتی و کنترلی منابع آب زیرزمینی را مورد بررسی قرار داد و بر تشدید و انسجام بیشتر برنامه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد.

رئیس اداره منابع آب ملکان، با اشاره به اینکه صیانت از منابع آب زیرزمینی از وظایف ذاتی این اداره است، اظهار کرد: اجرای دقیق برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی با جدیت در دستور کار قرار دارد و اقدامات نظارتی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی افزود: تسریع در نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های مجاز، شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز، پیگیری تمدید پروانه‌های بهره‌برداری و تقویت گشت‌های میدانی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

نوروزی تأکید کرد: تداوم نظارت‌های میدانی و اجرای دقیق ضوابط قانونی، نقش مهمی در مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آب زیرزمینی شهرستان دارد.