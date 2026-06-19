آمریکا همچنان دشمن اصلی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه کرج با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: ما دچار خطای محاسباتی نمیشویم و میدانیم آمریکا دشمن اصلی ماست؛ بنابراین حتی اگر مذاکرهای صورت بگیرد، این مذاکره از موضع قدرت و برای مطالبه حقوق ملت خواهد بود، نه از موضع اعتماد.
وی با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست و همچنان «شیطان بزرگ» محسوب میشود، افزود: رژیم صهیونیستی نیز سگ دستآموز آمریکاست که گاهی با اشاره و گاهی بدون اشاره ارباب خود اقدام میکند.
امام جمعه کرج با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر دشمن گفت: دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان، اراده و تصمیمگیری آنها را دچار خطا کند تا ملت ایران به این نتیجه برسد که مقاومت فایدهای ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ابزارهای دشمن در این مسیر جنگ نرم و تبلیغات دروغین است، تصریح کرد: وقتی دشمن توان مقابله در میدان واقعی را ندارد، تلاش میکند از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی، محاسبات مسئولان و مردم را تغییر دهد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به آموزههای دینی درباره مبارزه با طاغوت گفت: طبق آیه «فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله»، ابتدا باید کفر به طاغوت داشت تا ایمان تقویت شود؛ بنابراین ایستادگی در برابر استکبار از اصول اساسی مکتب اسلام است.
وی همچنین با بیان نمونهای تاریخی از دوران بنیامیه افزود: آنان اجازه میدادند درباره ایمان سخن گفته شود اما درباره شرک و طاغوت سخنی مطرح نشود تا مردم مسیر انحراف را نشناسند؛ امروز نیز دشمن تلاش میکند شناخت مردم از طاغوت و استکبار را کمرنگ کند.
آیتالله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به موضوع «اختلال در محاسبات» خاطرنشان کرد: اگر دستگاه محاسباتی انسان دچار اختلال شود، حتی با وجود دادههای درست نیز خروجی تصمیمها غلط خواهد بود؛ به همین دلیل دشمن تلاش میکند محاسبات ذهنی مسئولان و مردم را تغییر دهد.
وی تقوا، توکل بر خدا، اعتماد به مردم و تبعیت از رهبری را از مهمترین عوامل جلوگیری از خطای محاسباتی دانست و گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی از ضروریات امروز کشور است و نباید در زمین دشمن بازی کرد.
امام جمعه کرج همچنین با گرامیداشت یاد شهید مصطفی چمران افزود: این شهید بزرگوار با بصیرت کامل در مسیر انقلاب ایستاد و دچار اختلال در محاسبات نشد و سرانجام نیز پاداش مجاهدتهای او شهادت بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام ماه محرم و دهه امر به معروف و نهی از منکر گفت: قیام عاشورا سرشار از درسهای بصیرتی برای مقابله با جنگ شناختی و انحراف در تصمیمگیریهاست.
آیتالله حسینی همدانی در پایان از راهاندازی صندوق قرضالحسنه در مصلای کرج خبر داد و گفت: این صندوق با هدف کمک به حل مشکلات مالی جزئی مردم و تقویت فرهنگ مواسات راهاندازی شده است.
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