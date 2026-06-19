به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: عزاداریهای محرم فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، بصیرت و روحیه مقاومت در جامعه اسلامی است و امید میرود این مجالس مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.
پرهیز از افراط در تحلیل مذاکرات
امام جمعه زهک با تأکید بر ضرورت نگاه واقعبینانه به مذاکرات، تصریح کرد: فصلالخطاب در این زمینه، بیانات رهبر معظم انقلاب است و باید با پرهیز از دوقطبیسازی، عملکرد طرف مقابل را ملاک قضاوت قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات و دیدگاههای مختلف پیرامون آن افزود: در این زمینه دو رویکرد افراطی وجود دارد؛ نخست، نگاه خوشبینانه و سادهانگارانه که حل تمامی مشکلات کشور را به مذاکرات گره میزند و دوم، رویکردی کاملاً تخریبی که اصل مذاکره را زیر سؤال میبرد؛ در حالی که هر دو نگاه نادرست است.
حجت الاسلام راشکی با بیان اینکه ارزیابی صحیح هر مذاکره نیازمند معیارهای دقیق است، گفت: نقد کارشناسی، تحلیل مستند، شفافیت مفاد توافق و گفتوگوی مستمر از جمله اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا نخبگان بتوانند قضاوت درستی داشته باشند.
وی با اشاره به مفاد «تفاهمنامه اسلامآباد» بیان کرد: پایان جنگ در جبههها، احترام به حاکمیت ارضی، تعیین جدول زمانی برای توافق نهایی، رفع محاصره دریایی ایران، سازوکار کاهش تحریمها و آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده از جمله محورهای مطرحشده در این تفاهمنامه است.
امام جمعه زهک با تأکید بر نبود تضمین کافی برای اجرای تعهدات از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا در بسیاری از توافقها بدعهدی کرده و از همین رو جمهوری اسلامی ایران نسبت به وعدههای این کشور خوشبین نیست.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب، با وجود دیدگاه اصولی متفاوت، با تکیه بر تعهد مسئولان به حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت، اجازه ادامه این روند را دادهاند و در عین حال تأکید کردهاند که در صورت زیادهخواهی طرف مقابل، جمهوری اسلامی زیر بار آن نخواهد رفت.
حجتالاسلام راشکی تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما این است که با نگاهی منطقی و به دور از هیجانزدگی، منتظر عملکرد طرف مقابل باشیم؛ چرا که نه مذاکره بهتنهایی حلال همه مشکلات است و نه رد کامل آن راهحل محسوب میشود.
محرم؛ بستر تقویت بصیرت و مقاومت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش محرم در تقویت روحیه مقاومت گفت: مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) همواره محور وحدت مسلمانان و بستری برای افزایش بصیرت دینی و اجتماعی بوده است.
خطیب جمعه زهک با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «گریه بر امام حسین (ع) گریهای سیاسی است»، افزود: این اشکها نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر روحیه ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق است.
وی با مرور واقعه کربلا تأکید کرد: یکی از عوامل شکلگیری این حادثه، کوتاهی خواص و بیبصیرتی بخشی از مردم بود؛ از اینرو امروز نیز حضور آگاهانه و بصیرت مردم در عرصههای اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژهای دارد.
حجت الاسلام راشکی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، محرم عامل بیداری و انسجام مردم بود، امروز نیز فرهنگ عاشورا میتواند جامعه اسلامی را در مسیر عزت و مقاومت حفظ کند.
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