دشمن‌ به استیصال و درماندگی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: توصیه به اطاعت از امام معصوم جزو توصیه های مهم تقوایی است و پرهیز از مخالفت با سیره معصومین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ملت ایران از عاشورا استفاده بهینه داشته و در حد شعار به آن اکتفا نکردند، با الهام از شعارهای عاشورای سیدالشهدا، در مبارزه با طاغوت به رهبری امام‌ راحل پیروز شدیم که به تعبیر امام شهید، امام راحل به خوبی از عاشورا پیش‌روی نهضت استفاده کرد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: در دوران زعامت رهبر شهید، توطئه‌ها به برکت رهنمودهای گرفته شده از امام حسین، ملت ایران پیروز شد و در جنگ ۱۲ روزه نیز در خنثی کردن توطئه کودتا نیز سرافراز شد.

دهشیری تصریح کرد: در جنگ‌ ۴۰ روزه رمضان ملت ایران شگفتی ساز شد و دشمن انگشت به دهان بود که مردم در میان بمباران همچنان در میدان حضور دارند و صد و ده شب در میدان حضور پیدا کردند که این مقاومت، ملت ایران را به پیروزی رساند.

وی ادامه داد: دشمن‌ ‌با تمام ادعاهای خود به هیچکدام از اهداف خود نرسید؛ مقاومت و ایستادگی ملت ایران با الهام از سیدالشهدا، دشمن‌ را به غلط کردن وادار کرده و این نشانه استیصال و درماندگی است.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: رهبر انقلاب در پیام خود، ملت شریف ایران را بزرگوار و سرافراز خطاب کردند؛ با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب، مسوولان امر تعهد سپردند که فرامین رهبری در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

دهشیری بیان کرد: قرار نیست به آمریکا خوش‌بین باشیم، امید می‌رود آنچه پیش می‌آید برای امت و کشور خیر باشد و گشایشی در مسائل اقتصادی ایحاد شود، گرچه ملت ایران ۴۷ سال را در تحریم به سر بردند ولی بازهم اقتدار و حماسه آفریدند.

وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، تصریح کرد: طبق اخبار اعلام شده، ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان ۱۱ هزار تا بوده که کاهش ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که این کاهش امیدبخش بوده و امید می‌رود روند کاهشی بیشتر شود.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: بیشترین پرونده‌ها مربوط به توهین می‌شود همچنین ضرب و جرح و دعوا و درگیری نیز از جمله پرونده‌ها است که این‌ها آسیب رسان به جامعه هستند و باید تامل بیشتری کرد تا شاهد کاهش جرم و جنایت باشیم.