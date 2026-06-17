امام جمعه گناوه: عاشورا طلوع فجر حقیقت و عامل بیداری امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در سومین شب از ماه محرم در مسجد جامع گناوه، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: بر اساس روایات اهل‌بیت(ع)، سوره مبارکه فجر ارتباط ویژه‌ای با وجود مقدس امام حسین(ع) دارد و امام صادق(ع) مؤمنان را به تلاوت این سوره در نمازهای واجب و مستحب توصیه فرموده‌اند.

وی با اشاره به روایت امام صادق(ع) مبنی بر اینکه «سوره فجر، سوره امام حسین(ع) است»، افزود: آخرین آیات این سوره که با خطاب «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ» آغاز می‌شود، از منظر اهل‌بیت(ع) تجلی کامل خود را در شخصیت و سیره حضرت سیدالشهدا(ع) نشان می‌دهد.

امام جمعه گناوه در ادامه به تبیین مراتب نفس در قرآن کریم پرداخت و گفت: قرآن از نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه سخن گفته است. نفس اماره انسان را به بدی‌ها و گناهان فرا می‌خواند، نفس لوامه وجدان بیدار و سرزنش‌گر انسان است و نفس مطمئنه مرتبه‌ای است که انسان در اوج آرامش، رضایت و تسلیم در برابر اراده الهی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: وجود مقدس امام حسین(ع) مصداق کامل «نفس مطمئنه» است؛ شخصیتی که در سخت‌ترین شرایط و در اوج مصائب عاشورا، آرامش، یقین و توکل خود را از دست نداد و رضایت الهی را بر همه چیز مقدم دانست.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به سوگندهای الهی در سوره فجر خاطرنشان کرد: خداوند متعال در این سوره به فجر قسم یاد می‌کند؛ فجری که پایان‌بخش تاریکی‌ها و آغازگر حیات و روشنایی است. همان‌گونه که طلوع خورشید شب را کنار می‌زند، قیام عاشورا نیز تاریکی‌های حکومت بنی‌امیه، ظلم، تحریف و انحراف را از جامعه اسلامی زدود و حقیقت اسلام ناب را زنده کرد.

امام حسین(ع) با قیام خود به جامعه اسلامی حیاتی دوباره بخشید

وی افزود: امام حسین(ع) با قیام خود به جامعه اسلامی حیاتی دوباره بخشید و اجازه نداد ارزش‌های الهی و آموزه‌های اصیل اسلام در زیر سایه حکومت‌های فاسد به فراموشی سپرده شود. از این رو، عاشورا یک حادثه تاریخی صرف نیست، بلکه سرچشمه دائمی بیداری، آگاهی و هدایت برای همه نسل‌هاست.

امام جمعه گناوه با اشاره به سرنوشت اقوام و تمدن‌های بزرگی که در قرآن از آنان یاد شده است، گفت: قرآن کریم از تمدن‌های قدرتمندی همچون قوم عاد، ثمود و فرعون نام می‌برد که با وجود برخورداری از امکانات و قدرت فراوان، به دلیل ظلم، فساد و سرکشی نابود شدند. این سنت الهی همواره جاری است و هیچ قدرتی در برابر اراده خداوند پایدار نخواهد ماند.

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام و جبهه حق نیز باید بدانند که مسیر ظلم و استکبار سرانجامی جز شکست ندارد و همان‌گونه که نهضت حسینی توانست بنی‌امیه را رسوا و شکست‌خورده تاریخ کند، امروز نیز راه امام حسین(ع) الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مصائب اهل‌بیت(ع) پس از واقعه عاشورا، به ویژه رنج‌های حضرت رقیه(س) در خرابه شام، به تشریح گوشه‌ای از مظلومیت خاندان عصمت و طهارت پرداخت و گفت: صبر، استقامت و پیام‌رسانی حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) موجب ماندگاری پیام عاشورا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده شد.

