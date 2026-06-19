به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه اردستان اظهار کرد: شهید شاخص واقعه هفتم تیر سال ۱۳۶۰، شهید بهشتی بود و علاوه بر ایشان تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به شهادت رسیدند که در این میان شهید سیدنورالله طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان نیز شهید شدند.

وی افزود: در یک سال گذشته علی رغم اتفاقات متعددی که به وقوع پیوسته، ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان اردستان بیش از یازده هزار پرونده بوده که نسبت به سال گذشته یعنی در بازه تیر سال گذشته تیرماه سال جاری، پانزده درصد کاهش ورودی پرونده‌ها داشتیم.

رئیس دادگستری اردستان خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده ها و موضوعاتی که در طول یک سال اخیر در موضوعات کیفری مطرح شده، متاسفانه موضوع توهین در صدر پرونده‌ها قرار داشته؛ وقتی در جامعه توهین زیاد شود این روی نسل آینده اثر گذار بوده که از این رو نیاز به تدبیر دارد.

عرب‌سعیدی تصریح کرد: بعد از موضوع توهین، بیشترین پرونده ها مربوط به رانندگی بدون گواهینامه است که رانندگی بدون گواهینامه هم می‌تواند آثار نامناسبی داشته باشد و شخص اگر بدون گواهینامه منجر به تصادف و برخورد شود آثار شدیدتر خواهد داشت که توصیه می‌شود، والدین به این مورد دقت کنند.

وی بیان کرد: ضرب و جرح، دعوا و درگیری، افترا، حمل و نگهداری مواد مخدر، تهدید، سرقت و تصادف از موضوعات کیفری دیگر است که وجود دارد و در حوزه موضوعات حقوقی یکی از مسائل مهم که مطرح می‌شود مطالبه وجه است‌.

رئیس دادگستری اردستان ادامه داد: پرونده‌های طلاق در شهرستان طی یک‌سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته و مهمترین منشا اختلافات خانوادگی، فضای مجازی بوده که متاسفانه بنیان خانواده‌ها را از هم پاشیده است.

عرب‌سعیدی با بیان اینکه در برخی موارد نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم، یادآور شد: بخش عمده‌ای از اطاله دادرسی، به خاطر قانون ناقض جذب نیرو جذب قاضی است که طبق قانون قوه قضاییه در سال ۸۰۰ قاضی بیشتر نمی‌تواند جذب کند بنابراین این کمبود نیرو منجر به اطاله دادرسی می‌شود.