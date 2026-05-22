ماموستا مرادی: حج، پیوند امت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با بیان محورهای عبادی و اجتماعی، حج را یکی از ارکان اساسی اسلام دانست و اظهار کرد: این فریضه الهی موجب آرامش روحی، تزکیه نفس، تقویت ایمان و تقرب انسان به خداوند متعال می‌شود.

وی افزود: حج فرصتی کم‌نظیر برای ارتباط میان مسلمانان سراسر جهان است و حضور میلیون‌ها حاجی از کشورهای مختلف، زمینه گفت‌وگو، همدلی و شناخت بهتر مشکلات امت اسلامی را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند به تقویت وحدت در برابر دشمنان اسلام بینجامد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به اهمیت رعایت آداب و شرایط این عبادت تصریح کرد: زائران خانه خدا باید با توبه، پرهیز از گناه، ادای حقوق مردم و تأمین هزینه‌های حلال به این سفر معنوی مشرف شوند تا حج آنان مقبول درگاه الهی قرار گیرد. وی همچنین از خدمات و تدابیر مسئولان کاروان‌های حج جمهوری اسلامی تقدیر کرد و آن را زمینه‌ساز تسهیل امور زائران دانست.

ماموستا مرادی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت شهید خدمت آیت‌الله ابراهیم رئیسی و همراهانش اظهار کرد: این ضایعه را به ملت ایران و مردم استان کرمانشاه تسلیت می‌گوییم. ایشان فردی خستگی‌ناپذیر و پرتلاش در مسیر خدمت به کشور بود که در حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یاد و نام او گرامی است.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: با آغاز فصل گرما لازم است مردم در مصرف برق نهایت دقت و صرفه‌جویی را داشته باشند تا از بروز قطعی‌ها جلوگیری شود و این نعمت عمومی به شکل عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان بر تداوم همکاری مردم با مسئولان و رعایت مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: حفظ آرامش جامعه، استفاده صحیح از منابع و توجه به آموزه‌های دینی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی و پیشرفت عمومی در کشور باشد.