بازی فوتبال به یاد پیشکسوت فقید رسانه در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر بعدازظهر جمعه میزبان جمعی از مدیران استانی، مسئولان شهری، پیشکسوتان فوتبال و اهالی رسانه بود تا در قالب یک مسابقه دوستانه، یاد و خاطره حسین خانلری، گزارشگر، تهیه‌کننده و خبرنگار باسابقه مازندرانی را گرامی بدارند.

این رویداد ورزشی‑رسانه‌ای که با هماهنگی باشگاه رسانه ورزش برگزار شد، پیش از سوت آغازین با یک دقیقه سکوت و مراسم نمادین احترام به مقام این پیشکسوت همراه بود. بازیکنان هر دو تیم با در دست داشتن تصویر مرحوم خانلری، ضمن ادای احترام، بار دیگر بر جایگاه رفیع او در جامعه ورزشی استان تأکید کردند.

در زمین مسابقه، میزبان بابلسری ابتدا با گل زودهنگام خود را پیش انداخت، اما مجید غلامی در همان نیمه نخست، کار را به تساوی کشاند. نیمه دوم اما صحنه‌های نفس‌گیری داشت؛ بابلسر دوباره جلو افتاد و نتیجه را ۲–۱ کرد، ولی این بار میلاد ولی‌نژاد با یک گل دقیق، حساب کار را بار دیگر مساوی نمود.

رسانه‌ای‌ها که در چارچوبی منسجم و با سرعتی مثال‌زدنی ظاهر شده بودند، دست از حمله برنداشتند تا اینکه کیان آجودانی در یکی از حملات پایانی، گل سوم را به ثمر رساند و کامبک تیمش را کامل کرد. نتیجه نهایی ۳–۲ به سود تیم رسانه ورزش مازندران ثبت شد تا این پیروزی هیجان‌انگیز، هدیه‌ای باشد به روح پرآوازه حسین خانلری.

در این دیدار، محمد آقاجانپور، ستاره اسبق لیگ برتری و بازیکن کنونی خیبر خرم‌آباد، نیز در ترکیب تیم رسانه حضور داشت و بازی در کنار پیشکسوتان محلی، جلوۀ خاصی به این مراسم بخشید.

گفتنی است زنده‌یاد حسین خانلری سال‌ها با فعالیت در حوزه‌های خبرنگاری، گزارشگری ورزشی و تهیه‌کنندگی برنامه‌هایی نظیر «مستطیل سبز»، نقشی تأثیرگذار در اعتلای ورزش و رسانه مازندران ایفا کرد و یاد او همواره در اذهان همکاران و ورزش‌دوستان این خطه باقی خواهد ماند.