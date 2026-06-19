حریت و آزادگی از ارکان اساسی مکتب حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود علیخانی در خطبههای این هفته نماز جمعه، با گرامیداشت آموزههای عاشورا، حریت و آزادگی را از ارکان اساسی مکتب حسینی برشمرد و اظهار داشت: آزادگی یعنی تن به زور ندادن و پذیرش ستم، گناهی بزرگ است که انسان را از مسیر حق دور میکند.
وی با اشاره به تحول تاریخی «حر بن یزید ریاحی» در واقعه کربلا، این رویداد را نماد بازگشت به حقیقت و انتخاب آگاهانه دانست و افزود: راه امام حسین(ع) به دلیل ایستادگی در برابر ظلم و فساد، برای همیشه جاودانه مانده است و قرآن کریم نیز بارها بندگان را به عزت، مقاومت و پرهیز از ذلت فرا میخواند.
امام جمعه رامسر در ادامه با تأکید بر بیاعتمادی به قدرتهای استکباری، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، با دشمنی که خوی یزیدی دارد هرگز بیعت نخواهیم کرد. آمریکا سابقهای طولانی در پیمانشکنی دارد و جمهوری اسلامی ایران نه به آمریکا خوشبین است و نه به رژیم صهیونیستی اعتمادی دارد.
وی همچنین با اشاره به تحلیلهای مطرح شده درباره مذاکرات، تصریح کرد: پیام رهبری نشان داد که ایشان نسبت به اصل این روند نظر مساعدی نداشتند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت بوده است؛ ملت ایران نیز با بصیرت خود در صحنههای مختلف، توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
علیخانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد شهدای هفتم تیر از جمله آیتالله بهشتی، شهید قدوسی و همچنین شهید آیتالله رئیسی را ارج نهاد و از تلاشهای مجموعه دادگستری و دادستان رامسر در پیگیری مطالبات مردمی و حضور میدانی در روستاها و محلات قدردانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی همهجانبه کشور، از نیروهای مسلح خواست با اقتدار کامل از امنیت ملی صیانت کنند و همه مسئولان و مردم را به تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پرهیز از هرگونه اقدام خلاف منویات ایشان فراخواند.
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