ماموستا قادری: آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به محورهای اعتقادی و دینی، امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف مهم پیامبران و مؤمنان دانست و بر ضرورت صبر و استقامت در این مسیر تأکید کرد.

وی نماز را پیوند میان خالق و مخلوق عنوان کرد که می‌تواند مسیر تعالی انسان را هموار سازد.

وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی و قدردانی از والدین را از ارزش‌های بنیادین دینی برشمرد و گفت: توجه به این اصول، موجب تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه خواهد شد.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر دیپلماتیک، بر لزوم بصیرت در برابر وعده‌های دشمن و تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: هر توافقی که در راستای رفع مشکلات اقتصادی و حفظ عزت کشور باشد، قابل حمایت است.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت انسجام در مدیریت کلان کشور افزود: تصمیم‌گیری‌های پراکنده و غیرهماهنگ در شرایط حساس کنونی به مصلحت نیست و باید امور کلان کشور با وحدت رویه و از مسیر مسئولان مربوطه پیگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست، اظهار کرد: هرچند آمریکا در عرصه تبلیغات قدرت‌نمایی می‌کند، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد این قدرت پوشالی بوده و باید با عقلانیت و هوشیاری در برابر رفتارهای آن عمل کرد.

امام جمعه پاوه همچنین بر اهمیت آرامش جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد و گفت: پایان یافتن اقدامات خصمانه آمریکا می‌تواند به نفع ثبات و منافع ایران اسلامی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دیپلماسی منطقه‌ای اشاره کرد و برخی اظهارات درباره توان نظامی و مالی آمریکا را غیرواقعی دانست و بر ضرورت حفظ منافع ملی و هوشیاری در برابر تحولات منطقه‌ای تأکید کرد.

ماموستا قادری در پایان با مرور ۴۶ سال امامت جمعه خود در پاوه، این مسیر را همراه با فراز و نشیب‌های فراوان عنوان کرد و از اعتماد امام راحل، حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم و اعضای ستاد نماز جمعه قدردانی کرد.