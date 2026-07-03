امام جمعه پاوه: تشییع رهبر شهید مایه عزت و وحدت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به آغاز مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: امیدواریم این مراسم که در طول یک هفته برگزار میشود، زمینهساز تقویت وحدت، عزت و اقتدار کشور باشد و آثار ارزشمندی برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد.
وی با استناد به آیه ۳۱ سوره مبارکه ابراهیم، بر اهمیت ارتباط انسان با خداوند و بندگان تأکید کرد و افزود: اقامه نماز و انفاق از مهمترین دستورهای الهی برای تحکیم ارتباط میان خالق و مخلوق و همچنین تقویت روابط میان انسانها است و مؤمنان باید از فرصت کوتاه زندگی برای انجام این وظایف الهی بهره ببرند.
امام جمعه پاوه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص)، شاد کردن دل مؤمنان را از برترین اعمال پس از انجام واجبات دانست و گفت: گسترش روحیه احسان، همدلی و محبت در جامعه اسلامی، موجب تقویت انسجام اجتماعی و افزایش سرمایه معنوی جامعه خواهد شد.
ماموستا قادری در ادامه با تأکید بر نقش مدیران در سلامت جامعه، تصریح کرد: هر اندازه مسئولان از سلامت اخلاقی و رفتاری بیشتری برخوردار باشند، آثار آن در مجموعههای مدیریتی و در نهایت در جامعه نمایان خواهد شد و اصلاح امور از مدیران شایسته و پاکدست آغاز میشود.
وی همچنین مسجد را پایگاه عبادت، تربیت و جهاد معنوی توصیف کرد و افزود: مساجد همواره نقش مهمی در تقویت ایمان، اخلاق و همبستگی مسلمانان داشتهاند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به آسیبهای ناشی از دنیاطلبی و فساد مالی، گفت: ثروتاندوزی نامشروع و سوءاستفاده از جایگاههای مدیریتی، از مهمترین آفتهای جوامع اسلامی است و مسئولان باید با جدیت با این پدیده مقابله کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
ماموستا قادری در پایان با گرامیداشت یاد سه پاسدار شهید «خالد خالدینیا»، «برهان کریسانی» و «جواد بهرامی» از حضور مردم و نیروهای امنیتی در آیین تشییع این شهدا قدردانی کرد و گفت: ترور و اقدامات خشونتآمیز هرگز نمیتواند مسیر انقلاب اسلامی و آرمانهای ملت ایران را متوقف کند.
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