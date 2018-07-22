هفته گذشته ۱۹ نفر غرق شدند/ هشدار به خانواده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، اظهار داشت: هفته گذشته افراد زیادی در کشور در دریا، دریاچه، رودخانه، سد، استخر کشاورزی، استخر پارک و استخر خانگی جان خود را از دست دادند که کمترین سن قربانیان، یک کودک ۳ ساله و بیشترین سن قربانیان، ۴۰ ساله بوده است.

وی تصریح کرد: غرق شدگی یا خفگی درآب یکی از علل مرگ و میر، بخصوص درمیان کودکان و نوجوانان است. این حادثه معمولا در فصل بهار و تابستان در دریا، رودخانه، استخر، حوض موجود در حیاط منازل، آب انبارها و یا حتی وان حمام رخ دهد.

سرپرست سازمان اورژانس کشوراز عدم آشنایی کافی با اصول شنا به عنوان مهمترین عامل زمینه ساز غرق شدگی یاد کرد و گفت: علاوه بر این، بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی، استفاده از قایق های تندرو به ویژه در مناطق ممنوعه از مهمترین عوامل زمینه ساز غرق شدگی هستند.

کولیوند با اشاره به اهمیت پیشگیری از غرق شدگی، گفت: جهت پیشگیری از خفگی درآب،عمل کردن به اقداماتی ساده مهم است به عنوان نمونه، والدین باید از استحمام کودکان به تنهایی در وان حمام جلوگیری کنند چراکه ممکن است کودک در اثر دراز کشیدن در وان دچار خواب آلودگی شده و غرق شود.

وی افزود: کودکان را حتی برای یک لحظه هم در لگن آب یا حمام تنها نگذارید. اگر به هر علتی مانند زنگ خوردن تلفن، مجبور به ترک حمام هستید، کودکان را هم با خود ببرید. اعتماد بزرگتر ها به کودکان سبب بروز حوادث ناگوار می شود زیرا کودکان توانایی و اطلاعات کافی هنگام مواجهه با خطر را ندارند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور یادآور شد: حتما اطراف حوض ها و استخرهای خانگی از نرده های حفاظ استفاده کنید. همچنین راه رفتن بر روی دیواره حوض یا استخر و پریدن درآب را به کودکان خود آموزش دهید. آموزش، به ویژه به صورت غیرمستقیم از طریق کتاب و سایر وسایل آموزشی، تاثیر زیادی در پیشگیری از بروز آسیب ها دارد.

کولیوند ادامه داد: افراد باید شنا را در کلاس های آموزشی تحت نظر مربی و ادارات تربیت بدنی یاد بگیرند. به هیچ وجه در ساحل دریا یا سد به افراد آموزش شنا ندهید. به مهارت خود و دیگران در شنا کردن اعتماد نکنید و مغرور نشوید. شواهد نشان می دهد که بیشتر غرق شدگان در دریا، افرادی بوده اند که به دلیل آشنایی با شنا، به خود مغرور شده و به هشدارهای موجود توجه نکرده اند.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به علائم و هشدارهای موجود در زمان در محل برای شنا کردن، گفت: عمل به هشدارها، ضامن حفظ سلامتی شماست. همچنین درصورت به همراه داشتن کودکان و نوجوانان در استخر، سد یا ساحل دریا، برای آنها از بازوبند یا جلیقه نجات استاندارد استفاده کنید و کاملا مراقب آنها باشید. هنگام خرید وسایل فوق به علامت استاندارد توجه کنید.

کولیوند بازی کودکان با تیوب یا قایق بادی درآب را خطرناک دانست و گفت: واژگونی کودکان با تیوب یا قایق بادی درآب، سبب غرق شدگی آنها می شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: کودکان را از تماشای فیلم های خشن منع کنید زیرا برخی از کودکان و نوجوانان، در خصوص عملی کردن صحنه هایی مانند فرو بردن سر در آب به قصد خفه کردن، اقدام می کنند.

وی به ذکر توصیه‌ های مهم برای پیشگیری از غرق ‌شدگی اشاره کرد و افزود: شنا و مهارت‌های گریز از خطرات آن را بیاموزید، به‌ منظور اقدام فوری در زمان حادثه احتمالی،‎ تا حد امکان به‌ صورت چند نفره شنا کنید، بهترین مکان برای شنا، محلی است که همکاران نجات‌ غریق در آنجا حضور دارند و می‌ دانند که شما را چگونه نجات دهد، به علائم ایمنی و تابلوهای هشداردهنده در کنار ساحل رودخانه‌ ها توجه کنید، پرچم‌ ها معمولاً دارای علائم خاصی هستند که هر یک مفهوم خاصی دارد، پرچم سفید نشانگر آرام بودن دریا است. این پرچم در مناطق طرح سالم‌ سازی دریا یا مناطقی که ناجیان غریق حضور دارند، نصب می‌شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: قبل از رفتن به درون آب، از وضعیت آب و هوایی پیش رو اطلاع حاصل کنید. آب‌ و هوا، جزر و مد، امواج و جریانات آب می‌ تواند اثر مهمی بر ایمنی شما داشته باشد. همچنین باد، باران‌ های سیل‌ آسا یا برف‌های در حال ذوب شدن‏، می‌ تواند شرایط آبی خطرناکی را ایجاد کند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه آب‌ و هوای پیش‌ بینی‌ نشده می‌ تواند جریانات گردابی را در امواج ساحلی ایجاد کند، افزود: این عامل می تواند سرعت آب‌های رودخانه‌ ها و نهرها را بالا ببرد.

کولیوند بیان داشت: هنگام شنا کردن در صورت شنیدن صدای رعد و برق بلافاصله از آب خارج شوید. در شرایط ناپایدار جوی از شنا کردن در دریا و رودخانه‌ ها جدا خودداری کنید.

وی از جلیقه نجات به عنوان وسیله‌ ای برای شناور نگه‌ داشتن افراد روی آب یاد کرد و گفت: این وسایل هنگامی‌ که خسته، وحشت‌ زده یا مصدوم باشید؛ ایمنی شما در آب را حفظ می‌ کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: حتی در صورت مهارت کامل به شنا، تا حد امکان از جلیقه نجات استفاده کنید. آموختن نحوه پوشیدن جلیقه نجات در حین شنا، ضروری است. همچنین آموزش چگونگی و زمان استفاده از جلیقه نجات به‌ خصوص برای کودکان و شناگران ضعیف‌ تر مهم است.

وی اظهار داشت: به دیگران، به‌ خصوص کودکان کمک و آنها را ترغیب کنید تا شنا و مهارت‌های گریز از خطرات احتمالی را بیاموزند و از شوخی کردن در هنگام شنا جدا خودداری کرده و هرگز پس از استفاده از دارو در آب شنا نکنید.