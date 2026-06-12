به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه تصفیه‌خانه محلی شیراز که از آن به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی کشور یاد می‌شود، در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است؛ طرحی که با تبدیل فاضلاب به منبعی پایدار برای آبیاری، نقشی مؤثر در حفاظت از باغات تاریخی قصردشت ایفا خواهد کرد.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با تأکید بر جایگاه منحصربه‌فرد باغات قصردشت در ساختار زیست‌محیطی این کلان‌شهر گفت: کمتر شهری در کشور از موهبتی همچون باغات گسترده در قلب بافت شهری برخوردار است. این باغات نقش مهمی در تلطیف هوا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شیراز دارند.

وی افزود: مدیریت شهری در کنار تملک و صیانت از بخش قابل توجهی از باغات، اجرای پروژه تصفیه‌خانه محلی را نیز با هدف تأمین پایدار آب این محدوده در دستور کار قرار داده و اکنون این طرح آماده بهره‌برداری است.

شهردار شیراز با اشاره به ظرفیت این مجموعه گفت: تصفیه‌خانه محلی شیراز روزانه توان تصفیه ۱۰ هزار مترمکعب فاضلاب را دارد و می‌تواند آب مورد نیاز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار از باغات قصردشت را تأمین کند. پساب تولیدی این مجموعه نیز مطابق استانداردهای ملی برای آبیاری فضای سبز بوده و از طریق خط انتقالی به طول سه کیلومتر در اختیار باغات قرار خواهد گرفت.

اسدی با اشاره به فناوری‌های به‌کاررفته در این طرح خاطرنشان کرد: استفاده از راکتورهای بیوفیلمی، مدیاهای غوطه‌ور و سامانه‌های پیشرفته هوادهی، علاوه بر افزایش راندمان تصفیه، موجب حذف بوی نامطبوع و کاهش چشمگیر تولید لجن شده است؛ موضوعی که این پروژه را به نمونه‌ای شاخص در حوزه مدیریت پایدار آب تبدیل می‌کند.

وی همچنین از پیش‌بینی توسعه ظرفیت تصفیه‌خانه خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت از ۱۰۰ به ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در این پروژه دیده شده و در آینده امکان ارتقای توان عملیاتی آن وجود دارد.

شهردار شیراز در پایان تأکید کرد: حفظ باغات قصردشت به معنای حفظ هویت، تاریخ و حیات شیراز است و این پروژه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در توزیع عادلانه آب و پایداری زیست‌محیطی این محدوده ایفا کند.