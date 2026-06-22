به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز عصر دوشنبه با هدف هماهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی هرچه بیشتر برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

روح‌الله خوشبخت، رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز، در این نشست با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل برپایی موکب حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) شهرداری شیراز در مرز شلمچه، نخستین جلسه ستاد اربعین با حضور رؤسای کمیته‌های تخصصی و مدیر اجرایی موکب برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای استقرار و فعالیت موکب، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، بهداشتی، ایمنی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت.

خوشبخت با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف شهرداری شیراز گفت: خدمت به زائران سید و سالار شهیدان(ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است و تمامی کمیته‌ها باید با انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران را فراهم کنند.

در این نشست رؤسای کمیته‌های پشتیبانی و مالی، حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی، بازرسی و ارزیابی عملکرد، اطلاع‌رسانی، زیرساخت، بهداشت و درمان و ایمنی و آتش‌نشانی حضور داشتند و درباره اقدامات اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو به تبادل نظر پرداختند.

موکب حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) شهرداری شیراز همزمان با ایام اربعین حسینی در مرز شلمچه مستقر می‌شود و به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات‌رسانی خواهد کرد.