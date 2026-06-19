به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه واشنگتن پست به نقل از برخی مقام های آمریکایی گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی این کشور به دولت ترامپ هشدار داده‌اند که امکان دارد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش‌ها برای توافق صلح پایدار با ایران را تضعیف کند.

این خبر در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داهد است که در پی موضوع آتش‌بس و مطالبات آمریکا در خصوص جبهه لبنان؛ قرار است تماس تلفنی میان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برقرار شود.

مشاور دفتر نخست‌وزیر اسرائیل هم روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی مدعی شد که نظامیان اشغالگر تا زمانی که منافع اسرائیل ایجاب کند، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.