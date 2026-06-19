به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی جمعه شب در مراسم عزاداری پنجمین شب ماه محرم در مسجد جامع گناوه در جمع عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به جایگاه والای زیارت عاشورا اظهار کرد: زیارت عاشورا، زیارتی قدسی و منشوری جامع برای شیعه‌شناسی، امام‌شناسی و انسان‌شناسی است که آموزه‌های عمیق اعتقادی، اخلاقی و تربیتی را در خود جای داده است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مضامین زیارت عاشورا درخواست همسویی زندگی انسان با مسیر اهل‌بیت(ع) است، افزود: در این زیارت از خداوند می‌خواهیم که حیات و ممات ما همانند حیات و ممات اهل‌بیت(ع) باشد و سرانجامی نیکو و همراه با عاقبت‌بخیری نصیب ما شود.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، بر اهمیت حفظ ایمان تا آخرین لحظات عمر تأکید کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد پایان راه انسان است. برخی افراد از آغاز تا پایان عمر در مسیر هدایت قرار دارند، برخی در میانه راه دچار انحراف می‌شوند و گروهی نیز از تاریکی و گمراهی به نور هدایت راه می‌یابند، هنر انسان آن است که عاقبت‌بخیر شود.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به نمونه‌های تاریخی عاقبت‌بخیری و عاقبت‌به‌شری، سلمان فارسی را الگویی برجسته از بندگان صالح دانست و اظهار کرد: سلمان با ایمان، اخلاص و تبعیت از ولایت به جایگاهی رسید که در روایات آمده «سلمان منا اهل البیت» و در مقابل، افرادی همچون زبیر که سابقه‌ای درخشان داشتند، به دلیل فاصله گرفتن از مسیر ولایت دچار لغزش شدند.

وی در ادامه به شخصیت «حر بن یزید ریاحی» اشاره کرد و گفت: حر نمونه‌ای روشن از تحول انسان و بازگشت از ظلمت به نور است،وی در ابتدا در سپاه دشمن قرار داشت اما با بیداری وجدان و شناخت حق، راه خود را تغییر داد و در نهایت به یکی از شهدای والامقام کربلا تبدیل شد.

امام جمعه گناوه افزود: گاهی یک رفتار نیک، یک ادب و یک تصمیم درست می‌تواند سرنوشت انسان را متحول و عاقبت بخیر کند. حر با وجود سابقه حضور در لشکر دشمن، به دلیل انتخاب آگاهانه و توبه حقیقی و ادب به فاطمه زهرا (س)،ولایت پذیری به مقامی رسید که مورد عنایت ویژه امام حسین(ع) قرار گرفت.

اهمیت نماز در سعادت انسان

وی با اشاره به اهمیت نماز در سعادت انسان تصریح کرد: قرآن کریم یکی از عوامل اصلی سقوط انسان‌ها را بی‌توجهی به نماز معرفی می‌کند. نماز ستون دین و عامل نجات انسان در دنیا و آخرت است و جامعه‌ای که به نماز و ارزش‌های دینی پایبند باشد، از بسیاری آسیب‌ها مصون خواهد ماند.

تاکید بر پذیرش ولایت و تبعیت از امام زمان

حجت الاسلام رکنی‌حسینی همچنین با تبیین فلسفه قیام عاشورا خاطرنشان کرد: یاران امام حسین(ع) با پذیرش ولایت و تبعیت از امام زمان خویش به عالی‌ترین مراتب کمال دست یافتند و در مقابل، دشمنان به دلیل دنیاطلبی، پیروی از هوای نفس و بهره‌مندی از مال حرام در برابر فرزند پیامبر(ص) ایستادند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش، به ویژه حر بن یزید ریاحی، به مرثیه‌سرایی پرداخت و فضای معنوی مسجد با همراهی عزاداران آکنده از حزن و اندوه حسینی شد.