https://mehrnews.com/x3cnmC ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6865272 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند ارومیه - مردم ارومیه در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب، در ادامه شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6865272 کپی شد مطالب مرتبط آئین عزاداری شب پنجم محرم در اجتماع شبانه مردم آستارا عزاداری زاهدانیها در سوگ امام حسین(ع) و رهبر شهید عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم فریاد «یا اباصالح مددی مولا» در اجتماع شبانه تبریزیها برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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