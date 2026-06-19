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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴

مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند

مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند

ارومیه - مردم ارومیه در تداوم حمایت از رهبری و انقلاب، در ادامه شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6865272

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