به گزارش خبرنگار مهر، از زمان آغاز جنگ رمضان و شهادت مقام معظم رهبری، برنامه ریزی برای پوشش تصویری مراسم تشییع و عزاداری رهبر شهید آغاز شد. در آن روزها و در بحبوحه موشک باران گروه‌های مختلف مستندسازی در سراسر تهران (و دیگر شهرها) با مستقر شدن در مناطق مختلف به ثبت تصاویر سوگواری مردم برای رهبر شهید پرداختند.

بخش مهمی از این تصاویر به ویژه در جریان جنگ رمضان، توسط گروه‌های مستندسازی ثبت شده است و به نظر می‌رسد سکانس هایی از این آئین های پرشور عزاداری را بتوان در مستندهایی که در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده می شوند، دید. این روزها با اعلام زمان دقیق تشییع رهبر شهید و زمان‌بندی مراسم وداع مردمی با آیت الله خامنه‌ای، شتاب این گروه‌ها برای مستندسازی و مستندنگاری مراسم بیشتر شده است.

رضا میرکریمی سازنده «یه حبه قند»، «دختر» و «قصر شیرین» در حوزه هنری سرپرستی تولید مستند درباره مراسم وداع با رهبر شهید را برعهده دارد و قرار است تیمی از مستندسازان، او را در این پروژه یاری کنند. میرکریمی که در آغاز فیلمسازی چند مستند کارگردانی کرده بود و مستندهای ورزشی‌اش درباره صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی دیده شد مدت‌هاست از دنیای فیلمسازی مستند فاصله گرفته است.

میرکریمی در دهه نود، سرپرستی پروژه «سرداران شهید» درباره هفت سردار شهید بزرگ دفاع مقدس (شهید چمران، شهید دوران، شهید خرازی و ...) را در سازمان سینمایی سوره برعهده گرفت. او مدیر آن پروژه انیمیشنی بود و امیر مهران، فیلمساز جوان کارگردانی را برعهده داشت. آن پروژه که در زمان مقرر به پخش از تلویزیون نرسید، یک دهه بعد با تغییر مدیریت در حوزه هنری، پایان یافت و از شبکه دو پخش شد. باید دید پس از تجربه موفق «یه حبه قند» و اندکی دوری میرکریمی از حوزه هنری، همکاری او با تیم مستندسازان به نتیجه‌ای قابل توجه ختم می‌شود؟ او مذاکره و دعوت از سینماگران مستند را شروع کرده و با تکمیل تیمش، کار را شروع می‌کند.

محمدحسین مهدویان فیلمساز پرکار این روزهای سینمای ایران هم، سابقه مستندسازی دارد و در کارنامه‌اش مستند جذاب «ترور سرچشمه» درباره شهید بهشتی ثبت شده است، او که مدت‌هاست پای ثابت کارگردانی و تهیه‌کنندگی سریال‌های شبکه نمایش خانگی است، قرار است با همراهی تیمی از مستندسازان، تصویربرداری و مستندسازی درباره تشییع رهبری شهید را برعهده داشته باشد.

در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که وظیفه اصلی ثبت رخدادها و رویدادهای عظیم ملی و مذهبی را برعهده دارد حامد شکیبانیا تهیه‌کننده مستندهای «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه»، «جایی برای فرشته ها نیست»، «هیچکس نخوابد»، «تولد در زمین سوخته» و ... همراه با مهدی شامحمدی کارگردان «هجده هزارپا»، تهیه کننده مستند «خونه مامان شکوه» و کارگردان فیلم های سینمایی «مجنون» و «جانشین» سرپرستی تیم تصویربرداری و ساخت مستند درباره مراسم تشییع را برعهده دارند. آنها در تهران، قم و مشهد تصویربرداری خواهند داشت.

پیش از این و در زمان تشییع تاریخی رهبر انقلاب امام خمینی (ره) هم گروه‌های مختلف فیلمسازی مراسم را پوشش دادند. مجید مجیدی کارگردان «بچه های آسمان» و «خورشید» هم از مراسم تصویربرداری کرد اما فیلم مستند بدون کلام جواد شمقدری «آفتاب و عشق» که ثبت بدون کم و کاست عزاداری مردم است، بیش از دیگر فیلم‌ها در یاد مانده و از تلویزیون پخش شده است.

شاید در انتخاب تیم‌ها و گروه‌های فیلمسازی، باید بیش از نام افراد به تخصص آنها توجه کرد، زمان زیادی از رحلت امام خمینی (ره) سپری شده و ارزش فیلم مستند، روایت واقعی از رخدادها و ثبت حماسه‌های ملی بیشتر از گذشته درک شده است و نوع روایت و ساخت فیلمی اثرگذار از موضوعاتی که پیچیده، دشوار و حساس به نظر می‌رسند، اهمیتی مضاعف یافته است. رخداد تشییع، تکرار نمی‌شود و روایت واقعی، هنرمندانه و دیدنی این اتفاق وظیفه‌ای است که سرپرستان و اعضای تیم‌های تولید نباید آن را فراموش کنند.