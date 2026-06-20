مجموعه مستند «عمق میدان» آماده انتشار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مستند سوره، «عمق میدان» مجموعه مستندی به تهیهکنندگی مجتبی حیدری و کارگردانی مریم سردشتی، زهرا استادزاده، پوریا ترابی، عاطفه صفوی و فاطمه عابدینی است که با حضور در متن اجتماعات ملت مبعوث، روایت انسانهایی را بازگو میکند که با وجود تفاوت در سبک زندگی، نگاه و هویت، بخشی از واقعیت ایران امروز را شکل دادهاند.
این مجموعه تلاش میکند با فاصله گرفتن از قضاوتهای رایج، فرصتی برای شنیدن روایتهای شخصی افراد فراهم کند؛ روایتهایی کوتاه و بیواسطه از زندگی، نگاه و دلایلی که آنها را به میدان آورده است. در هر قسمت، یکی از چهرههای حاضر در میان جمعیت، محور روایت قرار میگیرد و داستانی از زیست اجتماعی و تجربه فردی او آشکار میشود.
«عمق میدان» صدای طیف متنوعی از افراد جامعه است؛ از معلمان و دانشجویان گرفته تا ورزشکاران و فعالان رسانهای که هر یک بخشی از تجربه زیسته خود را با مخاطب در میان میگذارند و روایتی شخصی از حضور خود در میدان ارائه میکنند.
«عمق میدان» در مرکز مستند سوره و توسط آژانس مستند سوره تولید شده و بهزودی از شبکههای سیما و همچنین در فضای مجازی منتشر میشود.
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