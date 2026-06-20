به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه «گاردین» در گزارشی به جنجال تازه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پرداخته است. ترامپ با بازنشر متنی که وی را با برخی از بدنام‌ترین چهره‌های تاریخی و دیکتاتورهای نظامی نظیر «آتیلا»، «چنگیزخان»، «ناپلئون»، «استالین»، «مائو» و «آدولف هیتلر» مقایسه کرده، با اشتیاق از آن استقبال کرده است.

ترامپ در واکنش به این متن مدعی شد که این قیاس «برای او خوب به نظر می‌رسد». نویسنده آن متن ادعا کرده بود تفاوت ترامپ با این چهره‌های تاریخی، «نفوذ جهانی بیشتر» اوست.

گاردین فاش کرد که این متن نه توسط یک مورخ معتبر، بلکه توسط یک تاجر اسکاتلندی‌الاصل نوشته شده که از دوستان گلف‌باز ترامپ است. این فرد با عنوان خودساخته «مورخ ریاست‌جمهوری»، تلاش کرده سبک قدرت ترامپ را با رهبران مقتدر تاریخ هم‌تراز نشان دهد.

این گزارش می‌افزاید ترامپ پیش‌تر نیز آشکارا به رهبران مقتدر تاریخ و جهان معاصر، نظیر ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون ابراز علاقه کرده است. این رویداد در کتابی که حاصل بیش از هزار مصاحبه توسط دو روزنامه‌نگار برجسته طی سه سال است مستند شده و بازتاب‌دهنده نگاه خاص ترامپ به مفهوم قدرت و اقتدار است؛ رویکردی که در محافل سیاسی آمریکا همواره جنجال‌برانگیز بوده است.



