۷۰ درصد پرونده های قضایی در رامسر الکترونیکی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جابر نقیزاده موسوی جمعه شب در حاشیه میز خدمت مدیران شهرستان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد شهید آیتالله دکتر بهشتی، قوه قضاییه را مهمترین نهاد برای تحقق عدالت، امنیت و احقاق حقوق مردم دانست و تأکید کرد: عزت و شرافت ملت ایران خدشهناپذیر است و هر گونه افزایش آسیبهای اجتماعی، به افزایش ورودی پروندههای قضایی منجر میشود.
وی با اشاره به آمار ورودی پروندهها در سال ۱۴۰۴، افزود: بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ پرونده به این مجموعه وارد شده که رسیدگی به این حجم عظیم، جز با تلاش شبانهروزی و خارج از ساعات اداری قضات و کارکنان دادگستری ممکن نبوده است.
رئیس دادگستری رامسر با تأکید بر توسعه خدمات هوشمند قضایی، اظهار داشت: حدود بیش از ۷۰ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی رسیدگی شده و میانگین ابلاغ الکترونیکی نیز به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است و امروز شهروندان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق ویدئوکنفرانس و سامانههای الکترونیک در جلسات دادرسی شرکت کنند.
نقیزاده موسوی همچنین از موفقیتهای شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: از یکهزار و ۷۰۰ پرونده ارجاعی به این شورا، بیش از ۵۰۰ فقره با صلح و سازش بین طرفین مختومه شده است.
وی افزود: توسعه نهادهای جایگزین حل اختلاف و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، از اولویتهای دستگاه قضایی برای کاهش زمان رسیدگی و تحکیم روابط اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد قاطع با مفاسد اشاره کرد و گفت: با همکاری دادستانی و دستگاههای امنیتی، پرونده فساد در اداره ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار گرفت و برای ۷۶ متهم، کیفرخواست صادر شد.
رئیس دادگستری رامسر به آسیبهای ناشی از اغتشاشات سال گذشته نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: ساختمان دادگستری در آن حوادث بهشدت آسیب دید، اما با همکاری مسئولان در کوتاهترین زمان بازسازی شد و همکاران قضایی از همان روزهای نخست بدون وقفه به کار خود ادامه دادند.
وی گفت: در این حوادث، ۲۷۰ پرونده تشکیل و ۲۵۰ نفر بازداشت شدند که پس از صدور قرارهای تأمین، پروندهها به دادگاه ارسال شد. همچنین توقیف اموال همکاریکنندگان با دشمن و اجرای احکام خلع ید و رفع تصرف اراضی با جدیت پیگیری شد.
نقیزاده موسوی در پایان با هشدار به خانوادهها درباره آسیبهای فضای مجازی، از والدین خواست تا بر فعالیت فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و نسبت به پیامکهای مشکوک، وعدههای مالی فریبنده و تبلیغات دروغین هوشیار بوده و از مشاوره کارشناسان استفاده کنند.
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