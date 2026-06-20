به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی فلاح، با تأکید بر لزوم تقویت شبکه بهداشت کشور تصریح کرد: افزایش تعداد بهورزان و توسعه خدمات پیشگیرانه میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه و کاهش بار بیماریها داشته باشد.
وی به چالشهای موجود در نظام پرداخت کارکنان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: تفاوتهای موجود در پرداختها و تعرفهها از جمله موضوعاتی است که نیازمند بازنگری جدی است و در برخی موارد عدالت لازم میان کارکنان نظام سلامت در استانهای مختلف مشاهده نمیشود.
فلاح با بیان اینکه حفظ سرمایه انسانی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت است، اظهار کرد: برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران و سایر نیروهای تخصصی، اصلاح تعرفهها و بهبود شرایط کاری ضروری است.
وی تأکید کرد: صیانت از نیروی انسانی متخصص و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت آنان در نظام سلامت، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود.
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