خبرگزاری مهر - مجله مهر: تنش میان دونالد ترامپ و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، فراتر از یک جدال رسانه‌ای شخصی، بار دیگر تناقض‌های گفتمان سیاسی غرب را در مرکز توجه قرار داده است؛ گفتمانی که همواره بر مفاهیمی چون «آزادی بیان»، «برابری جنسیتی» و «حقوق و احترام انسانی زنان» تأکید می‌کند، اما در میدان سیاست و رقابت‌های قدرت، همین مفاهیم بار دیگر محل مناقشه و تفسیرهای متضاد شده‌اند.

ماجرا از ادعاهای جدید ترامپ آغاز شد؛ جایی که او در سخنانی جنجالی مدعی شد ملونی در دیدارهای اخیر، برای گرفتن عکس با او اصرار داشته و تصویری از این دیدار ارائه داد که در فضای سیاسی ایتالیا به‌عنوان روایتی «تحقیرآمیز نسبت به جایگاه یک زن» تعبیر شد. این روایت به‌سرعت از سطح رسانه‌ای عبور کرد و به یک مسئله دیپلماتیک تبدیل شد.

جورجیا ملونی در واکنشی تند، این اظهارات را «کاملاً ساختگی و غیرواقعی» توصیف کرد و تأکید کرد که چنین ادبیاتی نه‌تنها با واقعیت همخوانی ندارد، بلکه در تعارض با اصول احترام به جایگاه سیاسی اشخاص مهم کشورهاست. او همچنین از نوع برخورد ترامپ با متحدان غربی ابراز خشم کرد و گفت ایتالیا هرگز روابط خارجی خود را بر پایه روایت‌های تحقیرآمیز یا فشار سیاسی تعریف نمی‌کند.

البته این اولین بار نیست که نام ترامپ و ملونی در کنار یک حاشیه خبرساز قرار می‌گیرد. سال گذشته نیز ویدئویی از دیدار آن‌ها دست‌به‌دست شد که در آن ترامپ با لحنی شوخی‌ خطاب به نخست‌وزیر ایتالیا گفت: در آمریکا اگر به زنی بگویید زیباست، زندگی سیاسی‌ات تمام می‌شود؛ اما من این ریسک را می‌کنم. او سپس رو به ملونی ادامه داد: اگر بگویم زیبا هستید، ناراحت نمی‌شوید، درست است؟ چون واقعاً هستید. جمله‌ای که در آن زمان هم بسیار حاشیه‌ساز شد.

حتی ویدیویی دیگری هم وجود دارد که رفتار عجیب ترامپ در برابر ملونی را نشان می‌دهد که نخست وزیر ایتالیا در برابر او پا به فرار می‌گذارد!

در ادامه، فضای سیاسی ایتالیا نیز وارد فاز واکنشی شد؛ تا جایی که گزارش‌ها از لغو سفر وزیر خارجه این کشور به ایالات متحده حکایت دارد. نشانه‌ای از اینکه بحران از سطح گفتاری به سطح رسمی روابط دیپلماتیک هم رسیده است.

در این میان، آنچه بیش از خود اظهارات اهمیت پیدا کرده، بازگشت بحث قدیمی اما حل‌نشده‌ای است که در قلب گفتمان غربی قرار دارد، فاصله میان ادعای دفاع از حقوق و احترام انسانی زنان در سیاست و واقعیت رفتارهای سیاسی در لحظات تنش. موضوعی که بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مفاهیم بنیادینی مانند احترام، برابری و کرامت انسانی در سیاست بین‌الملل، همچنان یک اصل پایدار هستند یا تنها ابزارهایی در میدان رقابت قدرت.

در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز این تقابل بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران با بازنشر روایت‌های مختلف، این اتفاق را به یک نشانه از بحران در روابط غرب و شکاف در روایت‌های سیاسی می‌دانند.

این مسئله دیگر به مرزی از شکنندگی میان سیاست، رسانه و ارزش‌هایی است که غرب سال‌ها بر آن‌ها تاکید می‌کرد؛ ارزش‌هایی که اکنون در برابر واقعیت قدرت، بار دیگر در معرض آزمون قرار گرفته‌اند.