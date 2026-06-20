به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح شنبه در نشست با بازرس کل استان و مدیران کل دستگاه های اجرایی، ضمن قدردانی از حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح و خنثی سازی توطئه دشمن با حضور گسترده در خیابان، اظهار کرد: شهرستان فومن دارای ظرفیت های بی نظیری در زمینه های طبیعی، تاریخی، گردشگری و مذهبی است که در کنار پتانسیل کشاورزی و دامداری، می تواند محور توسعه قرار گیرد، اما این مهم بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم میسر نمی شود.

وی با اشاره به گلایه های مردمی درباره وضعیت پل ورودی شهرستان، تصریح کرد: علیرغم پیگیری های نماینده شهرستان و استاندار، متأسفانه به دلیل تأمین نشدن مصالح مورد نیاز از سوی دستگاه های مربوطه، عملیات اجرایی این پروژه به مدت یک ماه متوقف شده است.

فرماندار فومن افزود: انتظار داریم با مساعدت دستگاههای اجرایی، هرچه سریعتر مصالح مورد نیاز تأمین شود تا پیمانکار بتواند این پروژه را به اتمام برساند و مطالبه به حق مردم محقق شود.

قاسمی در ادامه به مشکل پل تخریب شده قلعه رودخان اشاره و تصریح کرد: این پل بر اثر سیل شش سال پیش تخریب شده و با وجود تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار و قول مساعد معاون سازمان راهداری کشور، تاکنون هیچ اقدام عملی برای بازسازی آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه این مسیر، یکی از محورهای اصلی گردشگری شهرستان است و تردد گردشگران داخلی و خارجی را با مشکل مواجه کرده، خواستار پیگیری جدی مدیرکل راهداری برای جذب اعتبار و آغاز عملیات اجرایی شد.

فرماندار فومن همچنین به موضوع کمبود زمین در شهرکهای صنعتی موجود اشاره کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده، مقرر شده ۲۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی در اختیار اداره کل شهرک های صنعتی قرار گیرد تا ضمن آماده سازی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب و زمینه اشتغالزایی و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: برای این منظور، نیاز به موافقت مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی داریم تا هرچه سریعتر این اراضی به شهرک شماره ۳ صنعتی اختصاص یابد.

قاسمی به مشکل قرارگیری برخی روستاها در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست اشاره کرد و گفت: این موضوع سالهاست که برای مردم ایجاد مشکل کرده و با وجود جلسات متعدد و قول همکاری مدیرکل محیط زیست، به دلیل اختلاف نظر بین محیط زیست و منابع طبیعی، هنوز اقدامی انجام نشده است.

فرماندار فومن در پایان به موضوع سرقت سیم برق و نیاز به نصب تجهیزات پیشگیرانه در مناطق مستعد، همچنین بازنگری در طرحهای روستایی و تسهیل تغییر کاربری اراضی نسقی اشاره کرد و گفت: کمبود اعتبار باعث توقف بازنگری طرحهای هادی روستایی پس از ۱۵ سال شده که خود تنشهایی را ایجاد کرده است.

وی از مسئولان استانی خواست تا با اصلاح رویه کمیسیون تغییر کاربری بنیاد مسکن، مشکلات مردم در این حوزه را مرتفع سازند.