به گزارش خبرنگار مهر، حامد رهبر صبح شنبه در بازدید از واحد های تولید کننده مرغ در روستای وزگ بویراحمد از ورود دستگاه قضایی به موضوع اعتراضات مردمی نسبت به فعالیت یک واحد مرغداری در روستای وزگ شهرستان بویراحمد خبر داد.

وی گفت: پس از دریافت مطالبات مردمی و انجام بازدید میدانی با حضور دستگاه‌های متولی، نواقص بهداشتی و زیست‌محیطی این واحد احصا و برای رفع آن‌ها مهلت یک‌ماهه تعیین شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد افزود: اصلاح چاه دفن تلفات، راه‌اندازی یا بهسازی کوره لاشه‌سوز، نصب تجهیزات کنترل بو، احداث حوضچه ضدعفونی و اجرای سایر الزامات بهداشتی از جمله مواردی است که باید در مهلت مقرر اجرایی شود.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و سلامت شهروندان تصریح کرد: در صورت رفع نشدن نواقص و استمرار تهدید علیه بهداشت عمومی، برخورد قانونی و اعمال محدودیت برای ادامه فعالیت این واحد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رهبر همچنین تأکید کرد که حمایت از تولید و اشتغال نباید به قیمت تضییع حقوق شهروندان و آسیب به سلامت عمومی تمام شود.