به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این وزارتخانه از آمادگی خود برای واگذاری اختیارات توزیع برق به استانها خبر داد.
بر اساس این گزارش با هر میزان صرفهجویی یا توسعه تولید برق به سقف مصرف برق همان استان اضافه خواهد شد.
این گزارش میافزاید با انعقاد تفاهمنامه میان وزارت نیرو و استانداریها، امکان تعیین اولویتهای تأمین برق در هر استان با توجه به شرایط محلی فراهم میشود.
مشارکت استانداریها در جمعآوری برقهای غیرمجاز، کاهش مصارف نامتعارف و نظارت جدی بر سامانه های سرمایشی در مراکز تجاری، معابر و فضاهای عمومی و کنترل مصرف برق ادارات میتواند نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق بهویژه در دورههای اوج مصرف ایفا کند.برق و انرژی، جریان زندگی
نظر شما