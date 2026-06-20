به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده بهینه از توانایی های دانش آموختگان برتر دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج از کشور و حمایت از نهادهای فناورانه برای توسعه فعالیتهای علمی فرهنگی و فناورانه کشور و بر اساس مجموع فعالیتهای نخبگانی دانش آموختگان در دوران دانشجویی و طلبگی، تسهیلات خدمت نظام وظیفه را به آنان اعطا می کند.

انجام پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه برگزیدگان دانشگاهی داخل و خارج از کشور در قالب این طرح فرصتی را برای حل مسائل دستگاههای مختلف کشور از یک سو و تسهیل شرایط خدمت صاحبان استعدادهای برتر از سوی دیگر را فراهم می آورد.

این طرح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می شود و طی آن مشمولان با معرفی بنیاد ملی، دوره خدمت نظام وظیفه خود را در قالب اجرای طرحی پژوهشی فناورانه میگذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می کنند.

۱ برنامه زمان بندی اجرای طرح در سال ۱۴۰۵، مطابق جدول ذیل است:

فصل ثبت درخواست بررسی پرونده انتخاب برگزیدگان نهایی اعلام نتایج تابستان ۱ تا ۲۰ تیر ۲۱تیر تا ۳۱ مرداد ۱ تا ۵ شهریور ۱۰ تا ۱۵ شهریور پاییز ۱ تا ۲۰ مهر ۲۱ مهر تا ۳۰ آبان ۱ تا ۵ آذر ۱۰ تا ۱۵ آذر زمستان ۱ تا ۲۰ دی ۲۱ تا ۳۰ بهمن ۱ تا ۵ اسفند ۱۰ تا ۱۵ اسفند

ثبت درخواست تمام متقاضیان اهم از نظام وظیفه فناور، حوزوی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور) از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان (سامانه (سینا) به نشانی http://sina.bmn.ir صورت می پذیرد.

سامانه صرفاً در بازه های زمانی اعلام شده فعال بوده و پس از پایان مهلت ثبت درخواست امکان ثبت یا ویرایش اطلاعات بارگذاری شده وجود نخواهد داشت. متقاضیان می توانند در طول سال نسبت به تکمیل یا به روزرسانی اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام نمایند؛ لیکن ثبت نهایی درخواست و شرکت در فرایند ارزیابی صرفاً در بازه زمانی تعیین شده برای ثبت درخواست در هر دوره از فراخوان امکان پذیر خواهد بود.

چنانچه در هر دوره از فراخوان تعداد حائزان شرایط این شیوه نامه بیش از سهمیه اعلام شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح باشد، انتخاب برگزیدگان از میان حانزان شرایط بر مبنای دارا بودن بالاترین امتیاز حاصل از مجموع فعالیتهای آنان در مقایسه با سایر حائزان شرایط شیوه نامه صورت می پذیرد.

رقابت و رتبه بندی متقاضیان بر اساس نوع درخواست «مقطع تحصیلی «گروه تحصیلی» و «امتیاز حاصل از مجموع فعالیت های آنان انجام شده و هر متقاضی صرفاً با سایر متقاضیان حائز شرایط در همان مقطع و گروه تحصیلی با درخواست مشابه مقایسه می شود.

در صورت تساوی امتیاز در مرز ظرفیت اولویت با افرادی است که به واسطۀ زمان تاریخ دانش آموختگی، مطابق ضوابط و مقررات خدمت وظیفه عمومی در ستاد کل نیروهای مسلح زودتر وارد غیبت میشوند در صورت دارا بودن هر دو معیار، تصمیم نهایی با معاون مستعدان و آینده سازان خواهد بود.

در صورت انصراف یا عدم تکمیل مدارک توسط افراد منتخب در موعد مقرر نفرات بعدی همان گروه تحصیلی بر اساس رتبه بندی جایگزین خواهند شد.

ثبت درخواست هیچ گونه حق مکتسبه ای برای متقاضی ایجاد نمی کند و بهره مندی از تسهیلات منوط به احراز شرایط شیوه نامه مصوب طرح شهید صیاد شیرازی تکمیل مدارک در موعد زمانی مقرر وجود ظرفیت و تأیید نهایی از سوی معاونت مستعدان و آینده سازان است.

عدم انتخاب متقاضی در یک دوره، مانع از شرکت وی در دوره های بعدی نبوده و امکان ثبت درخواست در فراخوانهای بعدی مطابق ضوابط و مقررات ذیربط وجود دارد.

نتایج نهایی پس از تأیید معاون مستعدان و آینده سازان از طریق سامانه سینا اطلاع رسانی خواهد شد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مراجعه به بخش میز خدمت اتسهیلات و حمایت های اجتماع دانش آموختگان برتر تسهیلات خدمت نظام وظیفه در وبگاه بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://ban.ir شیوه نامه اعطای تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی به دانش آموختگان برتر طرح شهید صیاد شیرازی)، را مطالعه کنند.