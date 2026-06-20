به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده صبح شنبه در دیدار رئیس و اعضای بسیج اساتید دانشگاه‌های هرمزگان، با تأکید بر اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: گفتمان‌سازی، تبدیل مفاد سند گام دوم به برنامه‌های عملیاتی و تدوین پیوست‌های فرهنگی برای مجموعه‌های مختلف، از مهم‌ترین مأموریت‌های دبیرخانه گام دوم انقلاب اسلامی است که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان تشکیل شده است.

وی بسیج اساتید را ظرفیتی ارزشمند و سرمایه‌ای مؤثر برای پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب دانست و افزود: ضروری است برنامه‌های بسیج اساتید در راستای اهداف گام دوم انقلاب طراحی و اجرا شود تا شاهد هم‌افزایی بیشتر در این حوزه باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، نهادینه‌سازی حکمرانی دینی در جامعه را از وظایف مهم بسیج اساتید برشمرد و تصریح کرد: برگزاری نشست‌های گفت‌وگومحور با حضور اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه می‌تواند در تبیین مبانی و کارکردهای ولایت فقیه و توسعه حکمرانی فقهی نقش مؤثری ایفا کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای حکمرانی و مراکز علمی و پژوهشی، بیان کرد: باید میان بخش‌های مختلف نظام حکمرانی که با مسائل و نیازهای گوناگون مواجه هستند و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، ارتباطی عمیق‌تر و هدفمندتر شکل گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه، خاطرنشان کرد: صنایع نباید از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی فاصله بگیرند. برخی صنایع شناخت کافی از توانمندی‌های علمی دانشگاه‌های هرمزگان ندارند و در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دچار تردید هستند، در حالی که تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند بسیاری از مسائل و نیازهای موجود را برطرف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: دانشگاه‌های استان در صورت نیاز، می‌توانند از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور و حتی مراکز علمی معتبر جهان برای اجرای پروژه‌های تخصصی بهره بگیرند و این موضوع نباید مانعی برای اعتماد صنایع به توان علمی دانشگاه‌ها باشد.

آیت‌الله عبادی‌زاده، تغییرات پی‌درپی مدیران، به‌ویژه در بخش صنایع، را از مهم‌ترین موانع تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه دانست و گفت: جابه‌جایی مکرر مدیران موجب می‌شود بسیاری از برنامه‌ها و تعاملات شکل‌گرفته به نتیجه مطلوب نرسد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت اندیشکده‌ها در استان تأکید کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اندیشکده‌ها با گردهم‌آوردن صاحب‌نظران، نخبگان فکری و افراد باتجربه، نقش مهمی در تصمیم‌سازی و راهبری مسائل مختلف ایفا می‌کنند و این الگو می‌تواند در استان هرمزگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، سواحل مکران را ظرفیتی راهبردی و بکر برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: این منطقه همواره مورد توجه ویژه امام راحل(ره) بوده است و بسیج اساتید باید جایگاه و نقش خود را در فرآیند توسعه سواحل مکران تعریف کند. تمرکز بر فعالیت‌های اندیشکده‌ای می‌تواند در این مسیر بسیار اثرگذار باشد.

