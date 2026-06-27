به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس اطلاعات دفتر «گوین نیوسام» فرماندار ایالت کالیفرنیا، هدف از ایجاد پرتال یک سیستم هشدار زودهنگام برای کاهش گسترده مشاغل به دلیل هوش مصنوعی است که به دولت امکان می دهد از پیش تشخیص دهد در کدام بخش‌ها بیشترین نیاز به مداخله، مانند آموزش مجدد نیروی کار، ارتقای مهارت‌ها یا سایر برنامه‌های حمایتی، وجود دارد.

وب سایت دفتر نیوسام با «دپارتمان توسعه اشتغال» این ایالت و همچنین «آزمایشگاه سیاست گذاری» در دانشگاه کالیفرنیا برای انجام تحقیقی که کاهش مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی را می سنجد، همکاری کرده است. آنها از داده های مربوط به دریافت بیمه بیکاری در کنار معیار های سنجش مواجهه با هوش مصنوعی جهت ارائه آمار در این ردیاب استفاده کردند. همه افراد می توانند داده ها را مشاهده کنند و ردیاب مذکور به طور ماهانه به روز رسانی می شود.

بلومبرگ اشاره کرده این ردیاب در زمانی ابداع شده که فشار روز افزون بر مقامات برای انجام اقدامات بیشتر در زمینه کاهش مشاغل در نتیجه استفاده از هوش مصنوعی بیشتر شده است. سیاستمداران می خواهند به عنوان قهرمان مردم در مقابل هوش مصنوعی به نظر برسند. حال آنکه تعداد چنین سیاستمداران در ایالت کالیفرنیا که بسیاری از شرکت های فناوری بزرگ در آن مستقر هستند، بیشتر است. از سوی دیگر نیوسام که تصور می شود در سال ۲۰۲۸ میلادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، با امضای یک فرمان اجرایی سازمان های ایالتی را ملزم به توسعه برنامه هایی برای خنثی کردن تاثیرات هوش مصنوعی بر کارگران کالیفرنیایی کرده است.

ردیاب مذکور پتانسیل مواجهه با هوش مصنوعی را در گروه های مختلف مانند سن، تحصیلات، جنسیت، صنعت، نژاد و قومین و همچنین براساس مناطق نشان می دهد. به عنوان مثال به نظر می رسد گروه سنی ۲۵تا۳۵ ساله بیش از بقیه در معرض خطر کاهش مشاغل به دلیل استفاده از هوش مصنوعی قرار داشته باشند. همچنین این خطر برای زنان بیشتر از مردان است.