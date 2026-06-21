شرط واردات خودرو؛ ارائه گواهینامه استاندارد از مبدأ و تأیید بازرسی

عیسی باقرزاده همایی مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو مطابق معیارهای تعیین‌شده در حال انجام است و بدیهی است خودروهایی که وارد کشور می‌شوند باید حتماً دارای گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی باشند.

وی افزود: این گواهینامه‌ها باید از مبدأ ارائه شده باشد و علاوه بر آن، ما به‌صورت تصادفی نیز در داخل کشور و در گمرکات، خودروها را مورد بازرسی فیزیکی قرار می‌دهیم.

این مقام مسئول ادامه داد: برای خودروها زمان زیادی برای ارزیابی نیاز نیست و به‌محض اظهار خودرو در گمرک، شرکت‌های بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، خودرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر گواهینامه و تأییدیه لازم را داشته باشد، بازرسی فیزیکی انجام می‌شود و در غیر این صورت باید خودرو برگشت داده شود.

باقرزاده با اشاره به ضوابط اجرایی تأکید کرد: روش‌های اجرایی مشخص است و باید این ضوابط مطالعه شود، چرا که ممکن است خودرو گواهینامه از ما نگرفته باشد اما تأییدیه مبدأ که مدنظر هیئت دولت بوده را داشته باشد.

وی در ادامه توضیح داد: بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه‌های مربوطه، اگر خودرویی وارد کشور شود، ما آن را با آیین‌نامه‌های موجود تطبیق می‌دهیم و بر اساس همان مقررات عمل می‌کنیم.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران در پایان خاطرنشان کرد: ملاک عمل ما رعایت قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که دولت در حوزه واردات خودرو تعیین کرده است و در صورت رعایت این موارد، قطعاً اجازه ورود خودرو صادر خواهد شد.