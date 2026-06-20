رحمان نیا: هوای استان زنجان خنک می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده شاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از بعد از ظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی با بیان بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان افزایش می یابد، ابراز کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه از روز چهارشنبه سامانه بارشی وارد استان می شود، ابراز کرد: بارش ها محسوس نخواهد بود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان از روز دوشنبه خنک می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۳۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک تر شده است.