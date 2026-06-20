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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

رحمان نیا: هوای استان زنجان خنک می شود

رحمان نیا: هوای استان زنجان خنک می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از خنک شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده شاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از بعد از ظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی با بیان بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان افزایش می یابد، ابراز کرد: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه از روز چهارشنبه سامانه بارشی وارد استان می شود، ابراز کرد: بارش ها محسوس نخواهد بود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان از روز دوشنبه خنک می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۳۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک تر شده است.

کد مطلب 6865691

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